Архивные фото Розы Рымбаевой и Али Окапова появились в Казнете
Фото: Instagram/aliokapov
Пользователи Казнета обсуждают фотографии юной Розы Рымбаевой и маленького Али Окапова, которые появились в Сети, сообщает Zakon.kz.
Архивные снимки звездной семьи опубликовали сегодня, 15 января 2024 года, в Instagram elarna_tv.
"Фотографии юной Народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой и маленького Али Окапова", – гласит подпись под публикацией.
На одном из фото запечатлен и отец семейства – преподаватель консерватории и главный дирижер республиканского молодежно-эстрадного ансамбля "Гульдер" Таскын Окапов, которого не стало в 1999 году.
Фото: Instagram/elarna_tv
В комментариях казахстанцы отметили, что сын Али Окапова похож на дедушку, а жена певца – на Розу Рымбаеву:
- "Какие теплые фото".
- "Зейн, оказывается, похож на дедушку".
- "Какие прекрасные фотографии на память".
- "Роза, вы – красавица! И в правду ваша невестка похожа на вас в молодости".
Материал по теме
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
12 января 2024 года супруга Али Окапова растрогала фанатов архивными фото с отцом. Подробности по ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript