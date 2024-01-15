Архивные фото Розы Рымбаевой и Али Окапова появились в Казнете

Пользователи Казнета обсуждают фотографии юной Розы Рымбаевой и маленького Али Окапова, которые появились в Сети, сообщает Zakon.kz.

Архивные снимки звездной семьи опубликовали сегодня, 15 января 2024 года, в Instagram elarna_tv.

"Фотографии юной Народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой и маленького Али Окапова", – гласит подпись под публикацией.

На одном из фото запечатлен и отец семейства – преподаватель консерватории и главный дирижер республиканского молодежно-эстрадного ансамбля "Гульдер" Таскын Окапов, которого не стало в 1999 году.

Фото: Instagram/elarna_tv

В комментариях казахстанцы отметили, что сын Али Окапова похож на дедушку, а жена певца – на Розу Рымбаеву:

"Какие теплые фото".

"Зейн, оказывается, похож на дедушку".

"Какие прекрасные фотографии на память".

"Роза, вы – красавица! И в правду ваша невестка похожа на вас в молодости".

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