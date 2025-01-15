#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова назвала того, кто является для нее опорой и защитой

Жулдыз Абдукаримова поздравление отец, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:45 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова через социальные сети поздравила отца с днем рождения. Знаменитая супруга Кайрата Нуртаса оставила большой пост-обращение к папе, сопроводив Zakon.kz.

По ее словам, для каждого супергероем в жизни является его отец.

"С детства для меня он был воплощением справедливости, честности и мудрости", – продолжила ведущая.

Также она рассказала, что папа всю жизнь посвятил науке, но никогда не стремился к власти или высоким постам.

"Даже став взрослой, я все равно чувствую перед ним благоговение, позволяю себе быть ребенком, ищу опору и защиту в нем. Я горжусь своим отцом и стараюсь оправдать его надежды".Жулдыз Абдукаримова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:45
Любимые женщины Кайрата Нуртаса сразили аудиторию
, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:45

4 января Абдукаримова ответила на самые популярные вопросы подписчиков. Их можно прочитать тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
"Донна осень": "Дуэт Л" и Еркеш Шакеев повторили фото более чем 20-летней давности
Культура и шоу-бизнес
15:19, Сегодня
"Донна осень": "Дуэт Л" и Еркеш Шакеев повторили фото более чем 20-летней давности
Дмитрий Маликов показал видео 23-летней давности с исполнителем мирового хита
Культура и шоу-бизнес
14:52, Сегодня
Дмитрий Маликов показал видео 23-летней давности с исполнителем мирового хита
Новая возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя опубликовала первые фото их сына
Культура и шоу-бизнес
13:14, Сегодня
Новая возлюбленная 58-летнего Венсана Касселя опубликовала первые фото их сына
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: