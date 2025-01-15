Жулдыз Абдукаримова назвала того, кто является для нее опорой и защитой

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова через социальные сети поздравила отца с днем рождения. Знаменитая супруга Кайрата Нуртаса оставила большой пост-обращение к папе, сопроводив Zakon.kz.

По ее словам, для каждого супергероем в жизни является его отец.

"С детства для меня он был воплощением справедливости, честности и мудрости", – продолжила ведущая.

Также она рассказала, что папа всю жизнь посвятил науке, но никогда не стремился к власти или высоким постам.

"Даже став взрослой, я все равно чувствую перед ним благоговение, позволяю себе быть ребенком, ищу опору и защиту в нем. Я горжусь своим отцом и стараюсь оправдать его надежды". Жулдыз Абдукаримова

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4 января Абдукаримова ответила на самые популярные вопросы подписчиков. Их можно прочитать тут.