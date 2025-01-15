Жулдыз Абдукаримова назвала того, кто является для нее опорой и защитой
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова через социальные сети поздравила отца с днем рождения. Знаменитая супруга Кайрата Нуртаса оставила большой пост-обращение к папе, сопроводив Zakon.kz.
По ее словам, для каждого супергероем в жизни является его отец.
"С детства для меня он был воплощением справедливости, честности и мудрости", – продолжила ведущая.
Также она рассказала, что папа всю жизнь посвятил науке, но никогда не стремился к власти или высоким постам.
"Даже став взрослой, я все равно чувствую перед ним благоговение, позволяю себе быть ребенком, ищу опору и защиту в нем. Я горжусь своим отцом и стараюсь оправдать его надежды".Жулдыз Абдукаримова
Материал по теме
Любимые женщины Кайрата Нуртаса сразили аудиторию
4 января Абдукаримова ответила на самые популярные вопросы подписчиков. Их можно прочитать тут.
Поделиться новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
"Донна осень": "Дуэт Л" и Еркеш Шакеев повторили фото более чем 20-летней давности
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript