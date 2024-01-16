Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото мужа

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте публично поздравила мужа Михаила Земцова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Певица разместила редкое фото супруга в личном блоге 15 января 2024 года.

"С днем рождения, мой", – кратко сказано в подписи к публикации.

Бизнесмену Земцову исполнилось 46 лет. Он моложе жены на семь лет.

Стоит отметить, что функция комментирования к снимку отключена.

Орбакайте вышла замуж за предпринимателя в 2005 году в Майами. А 30 марта 2012 года у пары родилась дочь Клавдия.

27 декабря 2023 года Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой в День матери.