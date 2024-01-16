Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото мужа
Фото: Instagram/orbakaite_k
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте публично поздравила мужа Михаила Земцова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Певица разместила редкое фото супруга в личном блоге 15 января 2024 года.
"С днем рождения, мой", – кратко сказано в подписи к публикации.
Бизнесмену Земцову исполнилось 46 лет. Он моложе жены на семь лет.
Стоит отметить, что функция комментирования к снимку отключена.
Орбакайте вышла замуж за предпринимателя в 2005 году в Майами. А 30 марта 2012 года у пары родилась дочь Клавдия.
27 декабря 2023 года Орбакайте опубликовала архивное видео с Пугачёвой в День матери.
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