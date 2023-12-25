Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Самый модный новогодний элемент декора показал известный стилист

Самый модный новогодний элемент декора назвал известный стилист Фото: freepik
Российский стилист Александр Рогов показал пример самого модного декора в этом году. Речь идет о красных лентах и бантах на елке, сообщает Zakon.kz

"Если вы еще не нарядили елку, вот вам пример самого модного декора в этом году! В ход идут красные ленты и банты", - написал в своем Telegram-канале Рогов.

В качестве примера он опубликовал несколько фотографий новогодних елок. На снимках на ветках деревьев висят красивые ленты. 


Ранее мы публиковали несколько советов как и чем украсить дом на Новый год 2024 своими руками.

Читайте также

Эксперты назвали печень трески "зимним сокровищем"
Эксперты назвали печень трески "зимним сокровищем"
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
влюбленная пара
Любовный гороскоп на воскресенье
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Киркоров
Киркорова могут лишить звания народного артиста России из-за вечеринки Ивлеевой
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
советы, врач
Шесть упражнений, которые улучшают память
Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: появилось видео нападения на водителя
Наезд автобуса на пешеходов в Алматы: появилось видео нападения на водителя
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: