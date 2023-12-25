Самый модный новогодний элемент декора показал известный стилист

Российский стилист Александр Рогов показал пример самого модного декора в этом году. Речь идет о красных лентах и бантах на елке, сообщает Zakon.kz

"Если вы еще не нарядили елку, вот вам пример самого модного декора в этом году! В ход идут красные ленты и банты", - написал в своем Telegram-канале Рогов.

В качестве примера он опубликовал несколько фотографий новогодних елок. На снимках на ветках деревьев висят красивые ленты.





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