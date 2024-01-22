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Племянница Динары Сатжан запела

Племянница Динары Сатжан запела Фото: pixabay
Пятнадцатилетняя племянница популярной телеведущей Динары Сатжан презентовала в Астане свою первую песню, которая называется "Под прицелом", сообщает Zakon.kz.

Как отметила  телеведущая на своей странице в Instagram, ее племянницу зовут Данеля Сатжан и она поет с самого детства. 

"Я хотела, чтобы она стала оперной певицей, возможно когда-нибудь придет к этому. А пока Данеля выбирает свой путь. Особенный", – написала Динара Сатжан.

Молодая певица – дочь родного брата Динары Раджива и блогера Асем Нурсеитовой. Сейчас родители девочки находятся в разводе. 

Ранее сообщалось, что Динара Сатжан ответила на провокационный пост российской телеведущей Тины Канделаки. Канделаки 16 января заявила, что в Казахстане продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. На что казахстанская журналистка ответила, что Казахстан является независимым суверенным государством.

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