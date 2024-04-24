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"Королеве марафонов" Елене Блиновской продлили арест

&quot;Королеве марафонов&quot; Елене Блиновской продлили арест, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 19:30 Фото: instagram.com/elena_blinovskaya
Суд принял решение продлить арест популярному российскому блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов, передает Zakon.kz.

Telegram-канал "НеМалахов" распространяет, что арест Елены Блиновской продлен до 26 июля. На очередном заседании обвиняемая признала свою вину и заявила, что готова выплатить все долги на более чем миллиард рублей (около 4,8 млрд тенге). Она призналась, что в настоящее время ее имущество выставлено на продажу.

"Я за это время многое осознала. Признаю свои ошибки и вину, готова максимально быстро в сотрудничестве со следствием все исправить. Готова сделать это в кратчайшие сроки. Логичный вопрос: почему я не сделала этого раньше. У меня и близких не было такой суммы. Сейчас наше имущество выставлено на продажу". Елена Блиновская

Ранее Федеральная налоговая служба начислила Елене Блиновской около 227 млн рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний".

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).

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