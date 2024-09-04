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Баян Алагузова гневно обратилась к акимату

Баян Алагузова обратилась к акимату с вопросом, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 17:05 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова записала видео и обратилась к акимату Медеуского района Алматы. Известную артистку возмущает ситуация с ямами на дорогах города, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что Алагузова не первый раз поднимает проблемные вопросы по городу. В прошлый раз они касались уличного освещения.

На этот раз ведущая затронула другую ситуацию – она касается состояния дорог Алматы.

"Я не поленилась, вышла из машины. Ежедневно проезжаю этот промежуток дороги. Вот это яма по улице Назарбаева уже, наверное месяца три. Вот она стоит и стоит. Я каждый раз проезжаю, хочу как-то объехать, но не всегда получается".Баян Алагузова

Далее она адресовала вопрос акимату.

"Поэтому я обращаюсь к акимату Медеуского района в очередной раз. Хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, кто несет ответственность за эту дырку по главной улице города? Сколько еще я и мои коллеги по дороге будут портить свои машины?"Баян Алагузова

Ранее Алагузова радовала подписчиков новостями о пополнении в семействе. 5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя.

И уже 19 августа 2024 года продюсер заявила о рождении еще одной дочери.

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