Баян Алагузова гневно обратилась к акимату
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова записала видео и обратилась к акимату Медеуского района Алматы. Известную артистку возмущает ситуация с ямами на дорогах города, сообщает Zakon.kz.
Примечательно, что Алагузова не первый раз поднимает проблемные вопросы по городу. В прошлый раз они касались уличного освещения.
На этот раз ведущая затронула другую ситуацию – она касается состояния дорог Алматы.
"Я не поленилась, вышла из машины. Ежедневно проезжаю этот промежуток дороги. Вот это яма по улице Назарбаева уже, наверное месяца три. Вот она стоит и стоит. Я каждый раз проезжаю, хочу как-то объехать, но не всегда получается".Баян Алагузова
Далее она адресовала вопрос акимату.
"Поэтому я обращаюсь к акимату Медеуского района в очередной раз. Хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, кто несет ответственность за эту дырку по главной улице города? Сколько еще я и мои коллеги по дороге будут портить свои машины?"Баян Алагузова
Ранее Алагузова радовала подписчиков новостями о пополнении в семействе. 5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя.
И уже 19 августа 2024 года продюсер заявила о рождении еще одной дочери.
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