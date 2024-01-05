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В Сети заметили сходство актера из сериала "Слово пацана" с Николаем Караченцовым

В Сети заметили сходство актера из "Слово пацана" с Николаем Караченцовым Фото: wikimedia, Instagram/n.kologrivyy
Российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" захватил внимание зрителей с мощностью цунами. Премьера состоялась 9 ноября 2023 года, но пользователи Сети по-прежнему обсуждают 8-серийную драму, сообщает Zakon.kz.

Одной из тем для дискуссий является сходство Никиты Кологривого, исполнившего роль Кощея, с известным актером Николаем Караченцовым.

Карьера Кологривого получила значительный толчок именно после нашумевшего сериала. Он родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям в трилогии о Бендере режиссера Игоря Зайцева, Левиса в сериале "Оффлайн", Геры в сериале "Два холма", Емели в фильме "По щучьему велению".

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В кино он начал сниматься в 1967 году. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Легендарный актер скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет.

Комментаторы разделились во мнениях и оставляют различные отзывы:

  • Чем похож-то? Зубами?
  • Вообще не похож.
  • У него не улыбка, а гримаса. Караченцов притягивает, а этот отталкивает.
  • Есть сходство.
  • Схожесть в том, что обоим надо было вовремя посетить стоматолога.
  • А я все думала, на кого он похож, даже голос.
  • Есть сходство. Конечно, Караценцов неподражаем, но как приятно в молодом актере вспоминать любимые черты.
  • Караченцов – легенда! Кологривый тоже очень талантливый актер!
  • Сходство, но не копия... Это две разные вещи!

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