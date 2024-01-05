В Сети заметили сходство актера из сериала "Слово пацана" с Николаем Караченцовым
Одной из тем для дискуссий является сходство Никиты Кологривого, исполнившего роль Кощея, с известным актером Николаем Караченцовым.
Карьера Кологривого получила значительный толчок именно после нашумевшего сериала. Он родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Известен по ролям в трилогии о Бендере режиссера Игоря Зайцева, Левиса в сериале "Оффлайн", Геры в сериале "Два холма", Емели в фильме "По щучьему велению".
Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. В кино он начал сниматься в 1967 году. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Легендарный актер скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет.
Комментаторы разделились во мнениях и оставляют различные отзывы:
- Чем похож-то? Зубами?
- Вообще не похож.
- У него не улыбка, а гримаса. Караченцов притягивает, а этот отталкивает.
- Есть сходство.
- Схожесть в том, что обоим надо было вовремя посетить стоматолога.
- А я все думала, на кого он похож, даже голос.
- Есть сходство. Конечно, Караценцов неподражаем, но как приятно в молодом актере вспоминать любимые черты.
- Караченцов – легенда! Кологривый тоже очень талантливый актер!
- Сходство, но не копия... Это две разные вещи!
29 декабря 2023 года актер Леон Кемстач, который сыграл одну из главных ролей в сериале, перепел легендарную песню Александра Серова "Как быть!".