Максим Галкин объявил о новых гастролях
Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин объявил о новых гастролях в нескольких городах Литвы, сообщает Zakon.kz.
Новый концерт артиста пройдет в столице и еще трех городах прибалтийской страны. Для объявления Галкин решил снять видео на литовском языке.
Гастроли пройдут в начале весны – марте:
- Вильнюс - 6 марта;
- Каунас - 7 марта;
- Шяуляй- 8 марта;
- Клайпеда - 9 марта.
Ранее продюсер развеял миф о падении спроса на концерты Галкина.
Также российский юморист Максим Галкин, более года живущий с семьей в Израиле, опубликовал видео, где показал нового питомца семьи. На кадрах щенок играет с артистом. А его жена, Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам".
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