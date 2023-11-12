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Максим Галкин объявил о новых гастролях

Максим Галкин Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский юморист Максим Галкин объявил о новых гастролях в нескольких городах Литвы, сообщает Zakon.kz.

Новый концерт артиста пройдет в столице и еще трех городах прибалтийской страны. Для объявления Галкин решил снять видео на литовском языке.

Гастроли пройдут в начале весны – марте:

  • Вильнюс - 6 марта;
  • Каунас - 7 марта;
  • Шяуляй- 8 марта;
  • Клайпеда - 9 марта.

Ранее продюсер развеял миф о падении спроса на концерты Галкина.

Также российский юморист Максим Галкин, более года живущий с семьей в Израиле, опубликовал видео, где показал нового питомца семьи. На кадрах щенок играет с артистом. А его жена, Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам".

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