Как просыпается вулкан: рассвет в горах Алматы поразил казахстанцев
Фотографии он парень опубликовал в Instagram.
"Сегодняшний рассвет превратил наши горы в настоящие вулканы. Яркие красно-оранжевые облака над вершинами раскрасили небо. Казалось вот-вот и побегут по склонам ручьи горящей лавы", – подписал пост Доценко.
Он также отметил, что знаменитый немецкий географ Александр фон Гумбольдт был уверен будто горы имеют вулканическое происхождение с действующими вулканами.
"Его убеждения развеял Петр Семёнов-Тян-Шанский, организовавший сюда экспедицию и лично убедившись в отсутствии вулканов. Хотя увидев бы сегодняшний рассвет, наверняка географ бы задумался", – резюмировал Доценко.
Казахстанцы восхитились получившимися снимками и поблагодарили фотографа за работу.
– Просто низкий поклон вам за то, что показываете красоту нашей родной земли.
– О, это красиво было невероятно! Я видела ранний рассвет, пыталась на телефон сфотографировать, но качество конечно фи. И я просто любовалась восходом и горами. Огромная благодарность вам за такие шикарные фото!
– Просто шедевр! Природа постаралась, и вы тоже! Спасибо! Музыкальное оформление умножает эффект!
– Как-будто просыпается вулкан!
Ранее фотограф покорил алматинцев снимками гостиницы "Казахстан" в зимнюю ночь.