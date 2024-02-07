Как просыпается вулкан: рассвет в горах Алматы поразил казахстанцев

Фотографии он парень опубликовал в Instagram.

Он также отметил, что знаменитый немецкий географ Александр фон Гумбольдт был уверен будто горы имеют вулканическое происхождение с действующими вулканами.

Казахстанцы восхитились получившимися снимками и поблагодарили фотографа за работу.

– Просто низкий поклон вам за то, что показываете красоту нашей родной земли.

– О, это красиво было невероятно! Я видела ранний рассвет, пыталась на телефон сфотографировать, но качество конечно фи. И я просто любовалась восходом и горами. Огромная благодарность вам за такие шикарные фото!

– Просто шедевр! Природа постаралась, и вы тоже! Спасибо! Музыкальное оформление умножает эффект!

– Как-будто просыпается вулкан!