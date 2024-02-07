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Как просыпается вулкан: рассвет в горах Алматы поразил казахстанцев

Алматинские горы Фото: Instagram/dots_foto
Фотограф Дмитрий Доценко запечатлел рассвет в алматинских горах. Красно-оранжевые облака на снимках он сравнил с проснувшимся вулканом, сообщает Zakon.kz.

Фотографии он парень опубликовал в Instagram.

"Сегодняшний рассвет превратил наши горы в настоящие вулканы. Яркие красно-оранжевые облака над вершинами раскрасили небо. Казалось вот-вот и побегут по склонам ручьи горящей лавы", – подписал пост Доценко.

Он также отметил, что знаменитый немецкий географ Александр фон Гумбольдт был уверен будто горы имеют вулканическое происхождение с действующими вулканами.

"Его убеждения развеял Петр Семёнов-Тян-Шанский, организовавший сюда экспедицию и лично убедившись в отсутствии вулканов. Хотя увидев бы сегодняшний рассвет, наверняка географ бы задумался", – резюмировал Доценко.

Казахстанцы восхитились получившимися снимками и поблагодарили фотографа за работу.

– Просто низкий поклон вам за то, что показываете красоту нашей родной земли.

– О, это красиво было невероятно! Я видела ранний рассвет, пыталась на телефон сфотографировать, но качество конечно фи. И я просто любовалась восходом и горами. Огромная благодарность вам за такие шикарные фото!

– Просто шедевр! Природа постаралась, и вы тоже! Спасибо! Музыкальное оформление умножает эффект!

– Как-будто просыпается вулкан!


Ранее фотограф покорил алматинцев снимками гостиницы "Казахстан" в зимнюю ночь.

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