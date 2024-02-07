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Снежная королева: гостиница "Казахстан" в зимнюю ночь покорила алматинцев

Снежная королева: гостиница "Казахстан" в зимнюю ночь покорила алматинцев Фото: primeminister.kz
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко запечатлел гостиницу "Казахстан" в снежную ночь и поделился снимком с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Фотография главной достопримечательности Алматы была опубликована на странице в Instagram 6 февраля 2024 года.

"В один из снегопадов этой зимы сделал вот такой снимок. Мне очень нравится здание гостиницы, часто фотографирую его с разных ракурсов и в разное время", – уточнил Доценко.

Он также отметил, что архитектор Ратушный с авторской командой создали настоящий шедевр, ставший символом города.

Комментаторы оставили положительные отзывы:

  • Как снежная королева стоит.
  • Гордость алматинцев!
  • Мне очень понравилась архитектура гостиницы, смотрится красиво, а на фоне снега – вообще потрясающе.
  • Как-будто не снег, а звездное небо! Потрясающий снимок!
  • Сказка продолжается!
  • Гордая красавица! Подчеркивает величие нашего города!
  • Как сказочный замок. Или крепость из фэнтези, – пишут восторженные пользователи Сети.

Ранее Доценко опубликовал серию фотографий, где показал красивый зимний пейзаж в горах Алматы.

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