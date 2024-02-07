Снежная королева: гостиница "Казахстан" в зимнюю ночь покорила алматинцев
Фото: primeminister.kz
Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко запечатлел гостиницу "Казахстан" в снежную ночь и поделился снимком с подписчиками, сообщает Zakon.kz.
Фотография главной достопримечательности Алматы была опубликована на странице в Instagram 6 февраля 2024 года.
"В один из снегопадов этой зимы сделал вот такой снимок. Мне очень нравится здание гостиницы, часто фотографирую его с разных ракурсов и в разное время", – уточнил Доценко.
Он также отметил, что архитектор Ратушный с авторской командой создали настоящий шедевр, ставший символом города.
Комментаторы оставили положительные отзывы:
- Как снежная королева стоит.
- Гордость алматинцев!
- Мне очень понравилась архитектура гостиницы, смотрится красиво, а на фоне снега – вообще потрясающе.
- Как-будто не снег, а звездное небо! Потрясающий снимок!
- Сказка продолжается!
- Гордая красавица! Подчеркивает величие нашего города!
- Как сказочный замок. Или крепость из фэнтези, – пишут восторженные пользователи Сети.
Ранее Доценко опубликовал серию фотографий, где показал красивый зимний пейзаж в горах Алматы.
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