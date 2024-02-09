Экс-возлюбленная Тимати выходит замуж за фитнес-тренера Дмитрия Пескова

Певица Александра Чвикова, более известная как Алекса, сообщила подписчикам радостную новость: она готовится к свадьбе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, который тренирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает Zakon.kz.

Об этом известии блогер рассказала в социальных сетях.

"А я тем временем выбираю платье для росписи. Мы собираемся пожениться. До этого не доходили руки и ноги", – уточнила артистка.

Фото: Instagram/aleksa___official

У пары есть общая дочь Адриана, которая родилась в 2021 году.

Алекса начала встречаться с Тимати, когда ей было только 16 лет. Они познакомились на проекте "Фабрика звезд", тогда за их отношениями следила многомиллионная аудитория. Пара рассталась в 2005 году.

Ранее Тимати шокировал аудиторию фотосессией с акулой.