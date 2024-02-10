"Все стразы в прошлом": Киркоров возвращается

Король российской эстрады Филипп Киркоров возвращается на российские телеканалы. Накануне он был замечен в прекрасном настроении на очередных съёмках программы "Маска", сообщает Zakon.kz

Как пишет "МК" бойкот, который ему объявили Киркорову руководство телевизионных каналов из-за участия в "голой" вечеринке, похоже, подошёл к концу.

Сам певец пока не афиширует свое возвращение на телеканалы страны. Если раньше он активно вёл социальные сети, освещая каждый свой шаг, то теперь это делает крайне редко. Говорят, что ему посоветовали быть предельно осторожным и избегать шумихи.

Издание отмечает, что певец пребывал в прекрасном расположении духи и активно общался с коллегами. При этом официально Киркоров, который сразу после объявления бойкота улетел в США, а на днях вернулся в Москву, свое возвращение на телеканалы страны не комментирует.

По данным SHOT, Киркоров останется на месте председателя жюри в новом сезоне "Маски" на НТВ. Уточняется, что любитель эпатажа приехал на съемки в костюме с галстуком, заявив, что "все стразы в прошлом".

Ранее сообщалось, что сразу после скандальной вечеринки Киркоров улетел в США. Его заметили на концерте американской исполнительницы Мадонны в Нью-Йорке.

А еще раньше он Киркоров выступил с заявлением после нашумевшей "голой" вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса. Тогда он заявил, что забежал на мероприятие на пять минут. И добавил, что не собирается отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других.