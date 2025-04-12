Жена Кайрата Нуртаса обратилась к подписчикам
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала мотивационное послание, в котором предостерегла подписчиков от излишнего давления и тревоги, сообщает Zakon.kz.
Об этом она 12 апреля пост на своей странице в Instagram.
"Энергия принуждения и спешки часто создает беспокойство, тревогу и ненужное давление. Дышите и верьте, что все свершится ради вашего блага", – написала жена Кайрата Нуртаса.
Пост она сопроводила красивыми фотографиями, на которых звезда позирует нежном платье молочного цвета.
А ранее трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов.
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