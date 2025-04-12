Жена Кайрата Нуртаса обратилась к подписчикам

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала мотивационное послание, в котором предостерегла подписчиков от излишнего давления и тревоги, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 12 апреля пост на своей странице в Instagram.

"Энергия принуждения и спешки часто создает беспокойство, тревогу и ненужное давление. Дышите и верьте, что все свершится ради вашего блага", – написала жена Кайрата Нуртаса.

Пост она сопроводила красивыми фотографиями, на которых звезда позирует нежном платье молочного цвета.

А ранее трехлетний сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха восхитил фанатов.