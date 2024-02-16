Дильназ Ахмадиева рассказала о зависти среди коллег

Популярная казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева поведала о проблемах в отношениях среди работников в сфере шоу-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

43-летняя заслуженный деятель Казахстана затронула эту тему, отвечая на вопросы подписчиков.

"Испытывала ли Ахмадиева вкус разочарований от своих коллег по цеху?" – спросил один из поклонников певицы.

Исполнительница хита "Золотой" ответила утвердительно.

"Да. И не раз. Вы знаете, в моей сфере очень трудно заиметь действительно хорошее окружение, потому что у многих появляется зависть, и именно она пожирает человека до глубины души. Я очень четко слежу за своим окружением и считаю это очень важным аспектом к своей самореализации и самопознанию". Дильназ Ахмадиева

Также певица уверена, что не стоит тратить на них время.

"Я считаю ненужным тратить время на людей, которые способны испытывать подобные чувства, – зависть. Они отбирают у нас очень много энергии и заставляют нас переживать и нервничать". Дильназ Ахмадиева

Не так давно Ахмадиева в блестящем платье похвасталась фигурой и сорвала шквал комплиментов.