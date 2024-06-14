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43-летняя Дильназ Ахмадиева объявила о расставании с возлюбленным

43-летняя Дильназ Ахмадиева объявила о расставании с возлюбленным, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 13:44 Фото: Instagram/dilnaz_akhmadiyeva
Казахстанская исполнительницам хита "Золотой" Дильназ Ахмадиева объявила подписчикам о расставании с молодым человеком, сообщает Zakon.kz.

Певице пришлось разоткровенничаться из-за вопросов, поступивших от поклонников. 14 июня 2024 года она призналась, что они больше не вместе.

43-летняя Дильназ Ахмадиева объявила о расставании с возлюбленным, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 13:44

Фото: Instagram/stories/dilnaz_akhmadiyeva

"Мы с Сережей расстались почти месяц назад. В этот раз навсегда", – Ахмадиева кратко ответила на вопросы, не вдаваясь в подробности.

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Ранее сообщалось, что казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова встревожила поклонников своим отсутствием в социальных сетях. Оказалось, что у ведущей возникли проблемы со здоровьем, что и послужило причиной затворничества.

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