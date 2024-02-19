Динара Сатжан резко ответила хейтерам по поводу шапана

Популярная казахстанская ведущая Динара Сатжан решила высказаться о подарках зарубежным гостях. Как оказалось, из-за гостеприимства предпринимательница часто получает недовольные и грубые комментарии со стороны подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Свое обращение fashion-продюсер опубликовала 19 февраля 2024 года на личной странице в Instagram.

Сатжан уточнила, что гостеприимство – фишка казахстанцев.

"Можно я сама буду решать кому и когда мне дарить наши шапаны?! Гостеприимство заложено в нашем ДНК. Казахская мудрость гласит: "Не напоив гостя чаем, не спрашивай о деле". И потом, я производитель одежды. Когда я подарила шапан Эйкону, многие писали зачем? А он между прочим весь концерт в нем пел. Вчера подарила красивый шапан Вере Брежневой и снова читаю хейт". Динара Сатжан

"Люди, у вас все хорошо?" – спрашивает блогер.

"Или вы не казахи? Ат мінгізіп, шапан жабу – это наш обычай. Я может и не владею казахским идеально, но я казашка. Во мне течет степная кровь. Мои близкие знают, что я всегда дарю подарки. Нравится вам или нет, но я буду дарить шапаны. А всех, кто негативит – отправлю в блок". Динара Сатжан

Ранее Сатжан рассуждала с подписчиками о таланте и трудолюбии. По ее словам, не все, к сожалению, способны и готовы выкладываться на 100%.