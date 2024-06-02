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Супруга Ильи Ильина опубликовала милое семейное фото со свекровью, мужем и дочкой

Супруга Ильи Ильина опубликовало милое семейное фото со свекровью, мужем и дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 05:23 Фото: Instagram.com/ilyailyinforever/
Жена именитого казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина Татьяна в четь Дня защиты детей показала свой счастливый семейный портрет, сообщает Zakon.kz.

На фото в Instagram молодая семья Ильиных: супруги с трехмесячной дочкой Айли и бабушкой.

"Семья – это крепость, где каждый ребенок чувствует себя в безопасности и окружен любовью! В семейном кругу дети познают мир, учатся быть добрыми, чуткими и сильными! Давайте сегодня и всегда дарить нашим детям тепло, внимание и поддержку. Ведь именно в семье формируются их мечты, цели и уверенность в завтрашнем дне. Пусть каждый ребенок растет в атмосфере любви и заботы, зная, что он бесконечно дорог своим родным. Берегите своих детей и свои семьи, ведь они – наше самое большое богатство", – написала Татьяна Ильина.


Публикация не оставила равнодушными фолловеров, которые пожелали супругам семейного счастья, здоровья дочери и не забыли поинтересоваться о том, чья мама с ними на фото:

  • Айлишаның мерекесі құтты болсын, дені сау болсын, бақытты балалық шақ тілеймін, ата-анасы, әжесі аман болсын
  • Илья батыр, біздің келің Танюша бүгінгі Айлин мейрамымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бақыт, махаббат, бейбітшілік пен барлық жақсылықты тілеймін
  • Семейного счастья Вам желаю, принцессе здоровья, пусть растет Вам на радость!

В конце мая мы писали, что жена Ильи Ильина шокировала общественность


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