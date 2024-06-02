Супруга Ильи Ильина опубликовала милое семейное фото со свекровью, мужем и дочкой
На фото в Instagram молодая семья Ильиных: супруги с трехмесячной дочкой Айли и бабушкой.
"Семья – это крепость, где каждый ребенок чувствует себя в безопасности и окружен любовью! В семейном кругу дети познают мир, учатся быть добрыми, чуткими и сильными! Давайте сегодня и всегда дарить нашим детям тепло, внимание и поддержку. Ведь именно в семье формируются их мечты, цели и уверенность в завтрашнем дне. Пусть каждый ребенок растет в атмосфере любви и заботы, зная, что он бесконечно дорог своим родным. Берегите своих детей и свои семьи, ведь они – наше самое большое богатство", – написала Татьяна Ильина.
Публикация не оставила равнодушными фолловеров, которые пожелали супругам семейного счастья, здоровья дочери и не забыли поинтересоваться о том, чья мама с ними на фото:
- Айлишаның мерекесі құтты болсын, дені сау болсын, бақытты балалық шақ тілеймін, ата-анасы, әжесі аман болсын
- Илья батыр, біздің келің Танюша бүгінгі Айлин мейрамымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бақыт, махаббат, бейбітшілік пен барлық жақсылықты тілеймін
- Семейного счастья Вам желаю, принцессе здоровья, пусть растет Вам на радость!
В конце мая мы писали, что жена Ильи Ильина шокировала общественность.