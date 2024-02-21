Бурак Озчивит прилетел к фанатам в Россию, а они "захватили" его соцсети

Фото: Instagram/burakozcivit

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный благодаря сериалам "Великолепный век", "Королек – птичка певчая" и "Черная любовь", прилетел в Россию для встречи с поклонниками его творчества. Не все фанаты смогли присутствовать на мероприятии, сообщает Zakon.kz.

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