Бурак Озчивит прилетел к фанатам в Россию, а они "захватили" его соцсети
Фото: Instagram/burakozcivit
Турецкий актер Бурак Озчивит, известный благодаря сериалам "Великолепный век", "Королек – птичка певчая" и "Черная любовь", прилетел в Россию для встречи с поклонниками его творчества. Не все фанаты смогли присутствовать на мероприятии, сообщает Zakon.kz.
Поэтому многие из них "направились" на страницу актера в Instagram.
Влюбленные подписчицы просят Озчивита не ограничиваться главными городами России и предлагают свои варианты.
- Приедь ты в Краснодар! Я что, много прошу!
- Бурак, замерзли?
- Молодец! Хороший человек, прекрасный актер.
- Странно приезжать в Россию в феврале, у нас очень холодно.
- Мог бы жену с собой захватить.
- Лег... По ходу уже устал от нашей огромной страны.
- Любовь из России.
- Извините, когда в Оренбург уже? – задаются вопросами пользователи Сети.
В 2023 года Озчивит был и в Казахстане. 29 сентября в Алматы прошла фан-встреча с актером, оставившая негативные отзывы в Сети.
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