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Бурак Озчивит прилетел к фанатам в Россию, а они "захватили" его соцсети

Русскоязычные фанаты захватили соцсети Бурака Озчивита Фото: Instagram/burakozcivit
Турецкий актер Бурак Озчивит, известный благодаря сериалам "Великолепный век", "Королек – птичка певчая" и "Черная любовь", прилетел в Россию для встречи с поклонниками его творчества. Не все фанаты смогли присутствовать на мероприятии, сообщает Zakon.kz.

Поэтому многие из них "направились" на страницу актера в Instagram.

Влюбленные подписчицы просят Озчивита не ограничиваться главными городами России и предлагают свои варианты.

  • Приедь ты в Краснодар! Я что, много прошу!
  • Бурак, замерзли?
  • Молодец! Хороший человек, прекрасный актер.
  • Странно приезжать в Россию в феврале, у нас очень холодно.
  • Мог бы жену с собой захватить.
  • Лег... По ходу уже устал от нашей огромной страны.
  • Любовь из России.
  • Извините, когда в Оренбург уже? – задаются вопросами пользователи Сети.

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В 2023 года Озчивит был и в Казахстане. 29 сентября в Алматы прошла фан-встреча с актером, оставившая негативные отзывы в Сети.

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