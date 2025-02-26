Али Окапов поделился яркими фото с отдыха во Вьетнаме с семьей

Популярный казахстанский исполнитель Али Окапов отправился в отпуск с семьей. Его мама Роза Рымбаева, брат Мади Рымбаев и супруга Акерке Буркитбай с сыном Зейном провели прекрасно время на вьетнамском острове Фукуок, сообщает Zakon.kz.

По завершении отпуска исполнитель решил поделиться эмоциями и яркими фотографиями. По его словам, отдых необходим и идет на пользу абсолютно всем.

Окапов подчеркивает, что, несмотря на работу, иногда нужно все бросить и уехать на отдых с семьей.

"Почему бы не прекратить всю суету и не подумать? Или провести время со своими близкими, не думая слишком много". Али Окапов

Комментаторы согласились с мнением артиста. Также они выразили восхищение его семьей.

Материал по теме Али Окапов с маленьким сыном умилили Казнет

17 февраля 2025 года Окапов поделился с общественностью важным событием, произошедшим в их звездной семье. Все дело в том, что его сыну Зейну исполнилось два года.