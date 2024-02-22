Молдир Ауелбекова о детях: Подарок от Бога

Популярная казахстанская артистка Молдир Ауелбекова решила поделиться с подписчиками размышлениями о семейных ценностях, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница разместила публикацию 22 февраля 2024 года на странице в Instagram, сопроводив ее студийными фотографиями с детьми.

В подписи ведущая написала, что ребенок – это подарок от Бога.

"Не мы воспитываем ребенка, а ребенок – нас. Вдобавок, какие мы, такие же и дети! Из-за этого, уважаемые, не забывайте улучшать себя!" Молдир Ауелбекова

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26 января 2024 года финалистка реалити-шоу SuperStar KZ записала видеоролик и обращение к известной артистке Баян Алагузовой. В подписи к публикации уточнила, что не успела сделать видео ко дню рождения продюсера по причине того, что находилась в Мекке.