Илья Ильин показал видео выписки из роддома

Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин накануне, 23 февраля 2024 года, поделился видеороликом с выписки из роддома, сообщает Zakon.kz.

Именитый спортсмен написал в Instagram: "Наша малышка уже дома!"

"Мы все счастливы, потому что в нашей семье появился новый человек. А еще мы счастливы, потому что у нас есть вы, наши близкие друзья – те, кто с нами и в радости, и не только. Всем вам желаем огромного счастья! Спасибо за ваши теплые пожелания! Пусть Всевышний даст вам в тысячу раз больше добра и счастья. С уважением, семья Ильиных!" Илья Ильин

Отметим, что на выписку пришли не только родные тяжелоатлета, но и чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года по боксу Серик Сапиев.

Подписчики еще раз поздравили семью Ильина с пополнением, а также пожелали здоровья его супруге Татьяне и малышке Айли:

"Поздравляем!"

"Здоровья маме и малышке".

"Поздравляем! Будьте счастливы!"

"Пусть счастливых дней будет больше".

"Здоровья вашей семье! Будьте счастливы!"

"Так рада за вас от чистой души, мои хорошие".

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20 февраля 2024 года Илья Ильин второй раз стал папой. Супруга Татьяна подарила спортсмену дочь, которую назвали Айли.