Из-за прогулки без нижнего белья в общественном месте жене Канье Уэста грозит тюремный срок

Бьянке Цезори, жене американского исполнителя Канье Уэста, после выхода без нижнего белья на территории Франции грозит тюремное заключение или штраф на сумму 15 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденты издания Daily Mail поделились, что 29-летняя селебрити была замечена на улицах Парижа без нижнего белья, рубашки и бюстгальтера. Ее заприметили, когда она возвращалась в отель после ужина, на котором была вместе с супругом. На Цензори были надеты прозрачные колготы и шуба. Репортеры уверены, что после появления пикантных фото у правоохранительных органов точно возникли вопросы к Бьянке, поскольку она нарушает законы о приличном поведении в общественных местах.

"Умышленное сексуальное поведение на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 15 тыс. евро", – говорится в законе.

Конечно, там нет отдельного пункта о наготе – это сделано специально для тех, кто практикует нудизм в отведенных для этого местах. Впрочем, интернет-пользователи сомневаются, что Бьянку на самом деле привлекут к ответственности. До этого она уже нарушала правила приличия подобным образом в Италии, но тогда она отделалась одним только расследованием со стороны полиции и, судя по всему, не слишком большим штрафом.

В начале этого года Канье Уэст отличился тем, что заменил зубы на титановые протезы.