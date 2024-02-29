Из-за прогулки без нижнего белья в общественном месте жене Канье Уэста грозит тюремный срок
Корреспонденты издания Daily Mail поделились, что 29-летняя селебрити была замечена на улицах Парижа без нижнего белья, рубашки и бюстгальтера. Ее заприметили, когда она возвращалась в отель после ужина, на котором была вместе с супругом. На Цензори были надеты прозрачные колготы и шуба. Репортеры уверены, что после появления пикантных фото у правоохранительных органов точно возникли вопросы к Бьянке, поскольку она нарушает законы о приличном поведении в общественных местах.
"Умышленное сексуальное поведение на глазах у других в месте, доступном для всеобщего обозрения, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 15 тыс. евро", – говорится в законе.
Конечно, там нет отдельного пункта о наготе – это сделано специально для тех, кто практикует нудизм в отведенных для этого местах. Впрочем, интернет-пользователи сомневаются, что Бьянку на самом деле привлекут к ответственности. До этого она уже нарушала правила приличия подобным образом в Италии, но тогда она отделалась одним только расследованием со стороны полиции и, судя по всему, не слишком большим штрафом.
В начале этого года Канье Уэст отличился тем, что заменил зубы на титановые протезы.