Али Окапов поделился кадрами с первого важного мероприятия сына
"Тұсау кесу" – одна из древних казахских традиций. Она посвящена ребенку, которому исполнился год. Это делается для того, чтобы он мог ходить сам, без чьей-либо помощи. Во время ритуала ноги ребенка связывают черно-белой веревкой в форме восьмерки – символа бесконечности. Веревку перерезает выбранный семьей уважаемый человек – энергичный, добрый, с самыми положительными качествами и с большими достижениями в жизни. Считается, что ребенок в будущем будет таким же успешным, как и этот человек.
Снимками с первого важного мероприятия сына артист поделился сегодня, 1 марта.
Также фотографиями поделилась супруга певца Акерке Буркитбай.
Во время проведения обряд тұсау кесер, ножки наследнику Окапова веревкой в форме восьмерки связал известный актер и президент АО "Казахфильм" Азамат Сатыбалды, а перерезал не менее известный актер Дулыга Акмолда.
Подписчики Окапова и Буркитбай поздравили их с днем рождения сына и пожелали наследнику счастливого детства:
- "Поздравляем".
- "Поздравляем с первой домброй".
- "Желаем Зейну счастливого детства".
- "Поздравляем! Пусть растет гордостью нации".
21 февраля 2024 года Али Окапов опубликовал видео с женой Акерке Буркитбай, сыном Зейном и мамой Розой Рымбаевой с отдыха во Вьетнаме.