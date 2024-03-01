Али Окапов поделился кадрами с первого важного мероприятия сына

Известный казахстанский поп-исполнитель Али Окапов накануне, 29 февраля 2024 года, с размахом отметил первый день рождения сына Зейна. На этом же мероприятии внуку Розы Рымбаевой по древней казахской традиции провели обряд тұсау кесер (перерезание пут), сообщает Zakon.kz.

"Тұсау кесу" – одна из древних казахских традиций. Она посвящена ребенку, которому исполнился год. Это делается для того, чтобы он мог ходить сам, без чьей-либо помощи. Во время ритуала ноги ребенка связывают черно-белой веревкой в форме восьмерки – символа бесконечности. Веревку перерезает выбранный семьей уважаемый человек – энергичный, добрый, с самыми положительными качествами и с большими достижениями в жизни. Считается, что ребенок в будущем будет таким же успешным, как и этот человек.

Снимками с первого важного мероприятия сына артист поделился сегодня, 1 марта.

Также фотографиями поделилась супруга певца Акерке Буркитбай.

Во время проведения обряд тұсау кесер, ножки наследнику Окапова веревкой в форме восьмерки связал известный актер и президент АО "Казахфильм" Азамат Сатыбалды, а перерезал не менее известный актер Дулыга Акмолда.

Подписчики Окапова и Буркитбай поздравили их с днем рождения сына и пожелали наследнику счастливого детства:

"Поздравляем".

"Поздравляем с первой домброй".

"Желаем Зейну счастливого детства".

"Поздравляем! Пусть растет гордостью нации".

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