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Ушел из жизни последний участник группы "Зоопарк"

Ушел из жизни последний участник группы &quot;Зоопарк&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 14:04 Фото: VK/Ценители группы "Зоопарк"
1 марта 2024 года умер последний участник рок-группы "Зоопарк" Валерий Кирилов, сообщает Zakon.kz.

Известие об этом появилось в сообществе "Ценители группы "Зоопарк".

"Друзья, ушел Валерка. В первый день весны, в 09:45. Большая просьба, в последний раз помочь Валерке. Он хотел быть похоронен на Волковском кладбище, с Майком. Будем благодарны за любую финансовую помощь. "Зоопарк" теперь вместе", – сказано в публикации.

Когда состоятся похороны, пока неизвестно.

Валерий Кирилов родился 13 августа 1962 года в Ленинграде. Учился в музыкальном училище им. Мусоргского. Весной 1982 года играл в группе "Странные игры", в составе которой и вступил в Ленинградский рок-клуб. В 1985 году становится участником группы "Зоопарк" и играл в ней до смерти ее лидера Майка Науменко. В 2019 году перенес инсульт.

Ранее сообщалось о смерти актера из "Реальных пацанов" и "Интернов". Павел Маркин скончался в возрасте 53 лет.

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