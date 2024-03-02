Жена Кайрата Нуртаса рассказала о переживаниях

Популярная казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова разоткровенничалась с подписчиками. Ведь за судьбой предпринимательницы на странице в Instagram следит почти три миллиона человека, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео, на которых жена исполнителя Кайрата Нуртаса предстала в национальном наряде, сказано, что сегодня предстоит один из важнейших дней для нее.

Также Абдукаримова добавила, что очень нервничает.

"Для меня самое главное – это эмоции и впечатления зрителя. Если я смогла как-то затронуть вашу душу – для меня это большая победа". Жулдыз Абдукаримова

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В начале 2024 года обладательница титула "Миссис Вселенная-2020" дала оригинальный совет поклонникам:

"Если вам предложили место на космическом корабле, не спрашивайте, какое именно! Просто запрыгивайте внутрь!"

Кроме того, ранее она призвала родителей дать свободу детям в выборе профессии.