Культура и шоу-бизнес

"Остаемся в Казахстане": Кристина Орбакайте о частном концерте в Астане

Кристина Орбакайте, певица, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 09:33 Фото: Instagram/orbakaite_k
14 апреля 2026 года заслуженная артистка России Кристина Орбакайте выступила с частным концертом в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Дочь Алла Пугачёвой опубликовала небольшой ролик. В кадре Кристина Орбакайте показала дорогу в Астану, репетиции и фрагменты музыкального вечера, где исполнила свою известную композицию "Перелетная птица".

"Будни Перелетной Птицы – Казахстан!" – сказано в описании видео.

Жители Казахстана с трепетом отозвались на публикацию, уточнив, что очень любят ее и всегда ждут с гастролями.

Стоит отметить, что Орбакайте даст еще два сольных концерта. Они пройдут 18 апреля во Дворце Республики в Алматы и 19 апреля в Конгресс-Холле в Астане.

Ранее мы рассказывали, что Турсен и Баян Алагузовы снова удивили Сеть. Знаменитости показали, как проходит их утро.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Еще одно землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи в Каспийском море
Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото мужа
Алла Пугачёва восхитилась Кристиной Орбакайте
