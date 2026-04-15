"Остаемся в Казахстане": Кристина Орбакайте о частном концерте в Астане

14 апреля 2026 года заслуженная артистка России Кристина Орбакайте выступила с частным концертом в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Дочь Алла Пугачёвой опубликовала небольшой ролик. В кадре Кристина Орбакайте показала дорогу в Астану, репетиции и фрагменты музыкального вечера, где исполнила свою известную композицию "Перелетная птица".

"Будни Перелетной Птицы – Казахстан!" – сказано в описании видео.

Жители Казахстана с трепетом отозвались на публикацию, уточнив, что очень любят ее и всегда ждут с гастролями.

Стоит отметить, что Орбакайте даст еще два сольных концерта. Они пройдут 18 апреля во Дворце Республики в Алматы и 19 апреля в Конгресс-Холле в Астане.

Ранее мы рассказывали, что Турсен и Баян Алагузовы снова удивили Сеть. Знаменитости показали, как проходит их утро.