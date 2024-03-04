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Торегали Тореали нежно обратился к сыну

Торегали Тореали нежно обратился к сыну, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:04 Фото: Instagram/torenurtoreali
Популярный казахстанский певец Торегали Тореали сегодня, 4 марта 2024 года, отмечает день рождения одного из наследников. В связи с первым маленьким юбилеем Торенура артист нежно обратился к сыну, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram певец поделился видеороликом, на котором юный юбиляр с сестрами задувает свечи на торте.

"Я думал, почему я сегодня праздную. Оказывается, у моего Торенура день рождения. Я тебя выпросил у Всевышнего. Я тебя очень сильно люблю, сынок. Ты – самый любимый для дедушки и бабушки", – написал Торегали Тореали в стихотворной форме, обращаясь к сыну, которому исполнилось пять лет.

Артист отметил, что поздравляет с днем рождения Торенура Тореали и попросил Всевышнего дать имениннику счастливую жизнь.

"Наверное, твой отец так не поздравлял Касым-Жомарта Кемелевича", – заключил Торегали Тореали.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали наследнику певца долгой и счастливой жизни:

  • "Какие слова!"
  • "Поздравляем!"
  • "Поздравляем парня с днем рождения!"
  • "Пусть его жизнь будет долгой и счастливой!"

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13 декабря 2023 года Торегали Тореали поделился забавным видеороликом, главным героем которого был четырехлетний сын артиста Торенур. У наследника певца дедушка спросил, как зовут его отца, на что он неожиданно и возмущенно заявил: "Мне что, каждый день нужно говорить? Ну я забыл имя отца... Мне уйти из семьи?" Наблюдавший за всем этим Торегали просто смеялся и снимал на видео.

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Торегали Тореали и Толкын Мырзакимова расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей. Супруги воспитывают пять детей: трех дочерей и двух сыновей. Долгожданный наследник Торенур появился на свет после трех сестер в марте 2019 года.

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