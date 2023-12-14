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Торегали Тореали рассмешило неожиданное заявление четырехлетнего сына

Торегали Тореали рассмешило неожиданное заявление четырехлетнего сына Фото: Instagram/toregalitoreali
Скандально известный казахстанский певец накануне, 13 декабря 2023 года, поделился забавным видеороликом. В нем главный герой – четырехлетний сын артиста Торенур, который сделал неожиданное заявление, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованному видео, отец Торегали спросил у внука, как зовут его папу. Ответ Торенура рассмешил звездного отца.

"Мне что, каждый день нужно говорить? Ну я забыл имя отца", – заявил четырехлетний сын Торегали, чем рассмешил папу.

Затем дедушка пригрозил внуку, что заберет телефон, если он не скажет, как все-таки зовут его звездного папу.

"Ну скажи мне сам. Я не знаю! Меня зовут Торенур. Ну я забываю вопросы. Что, мне нельзя так, а твоему сыну можно? Да, мне уйти из семьи?" – такое неожиданное заявление рассмешило и Торегали, и его отца.

Но дедушка не сдался и вновь спросил у внука: "Что ты ответишь, когда спросят, чей сын Торенур?"

"Не знаю... Меня не Торегали зовут, просто мое имя Торенур, а отца – Торегали Тореали", – сказал сын певца.

Если одна часть фолловеров смеялись вместе с Торегали над заявлением четырехлетнего Торенура, то другая отметила невероятное сходство сына с отцом. Почти все отметили, что Торенур – копия своего папы.

А вот так выглядел Торегали в детстве.

Торегали и Толкын расписались в 2014 году, но свадьбу сыграли лишь в 2017-м, когда у них было уже двое дочерей. Супруги воспитывают пять детей. Долгожданный наследник Торенур появился на свет после трех сестер в марте 2019 года.

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