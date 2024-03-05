Экспериментальный наряд Ларисы Долиной шокировал поклонников

Известная российская эстрадная певица Лариса Долина сегодня, 5 марта 2024 года, опубликовала новое фото, в котором предстала в экспериментальном наряде. Поклонников наряд, мягко говоря, шокировал, сообщает Zakon.kz.

Снимком, в котором артистка предстала в черном комбинезоне с камушками, а также в кардигане, сшитом из цветов российского флага, она поделилась в Instagram.

"И снова эксперимент… Теперь в мире моды… Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и вы – мы рискнули. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее, это произошло и я, как обычно, ни о чем не жалею. И это чистая правда", – написала Лариса Долина.

Подписчики певицы не смогли сдержать своего возмущения:

"Умора!"

"Какая безвкусица".

"Похожа на павлина".

"А где кокошник на голову?"

"Наряд называется "Чудо в перьях"

"Ой не надо. Станете похожи на Киркорова".

"Мда, все лезут подлизнуть...деньги ведь не пахнут..."

"Какая пошлость, от Долиной не ожидала… Вы артистка или клоун?"

"Ужасно! Как хейтить молодых – она первая! Сама куда лезет, не умеешь – не берись!"

"Зашла не в ту дверь. Молодых хейтеришь, а сама решила попиариться, пир во время чумы".

"Лариса, со всем уважением, но цвета флага России и с таким антуражем (костюм имею ввиду). По отдельности нормально, вместе – необдуманный ход (надеюсь, что не ваш)".

Другие же комментаторы понадеялись, что общественники отреагируют на публикацию Долиной, а поклонники из других стран рассказали, как у них реагируют на такого рода наряды:

"У нас в Узбекистане за одежду из флага штрафуют. Считают флаг святым. И это правильно".

"Жаба, завернутая в российский флаг, – это осквернение государственной символики! Я надеюсь, общественники отреагируют!"

Ярые поклонники артистки, как всегда, остались в восторге от нее:

"Класс".

"Это шикарный образ".

"Вы как всегда шикарны".

"Очень нравится! Красотка!"

"Лариса, я вами восхищаюсь!"

"Браво! Это было великолепно!"

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