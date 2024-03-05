Экспериментальный наряд Ларисы Долиной шокировал поклонников
Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Известная российская эстрадная певица Лариса Долина сегодня, 5 марта 2024 года, опубликовала новое фото, в котором предстала в экспериментальном наряде. Поклонников наряд, мягко говоря, шокировал, сообщает Zakon.kz.
Снимком, в котором артистка предстала в черном комбинезоне с камушками, а также в кардигане, сшитом из цветов российского флага, она поделилась в Instagram.
"И снова эксперимент… Теперь в мире моды… Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и вы – мы рискнули. Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее, это произошло и я, как обычно, ни о чем не жалею. И это чистая правда", – написала Лариса Долина.
Подписчики певицы не смогли сдержать своего возмущения:
- "Умора!"
- "Какая безвкусица".
- "Похожа на павлина".
- "А где кокошник на голову?"
- "Наряд называется "Чудо в перьях"
- "Ой не надо. Станете похожи на Киркорова".
- "Мда, все лезут подлизнуть...деньги ведь не пахнут..."
- "Какая пошлость, от Долиной не ожидала… Вы артистка или клоун?"
- "Ужасно! Как хейтить молодых – она первая! Сама куда лезет, не умеешь – не берись!"
- "Зашла не в ту дверь. Молодых хейтеришь, а сама решила попиариться, пир во время чумы".
- "Лариса, со всем уважением, но цвета флага России и с таким антуражем (костюм имею ввиду). По отдельности нормально, вместе – необдуманный ход (надеюсь, что не ваш)".
Другие же комментаторы понадеялись, что общественники отреагируют на публикацию Долиной, а поклонники из других стран рассказали, как у них реагируют на такого рода наряды:
- "У нас в Узбекистане за одежду из флага штрафуют. Считают флаг святым. И это правильно".
- "Жаба, завернутая в российский флаг, – это осквернение государственной символики! Я надеюсь, общественники отреагируют!"
Ярые поклонники артистки, как всегда, остались в восторге от нее:
- "Класс".
- "Это шикарный образ".
- "Вы как всегда шикарны".
- "Очень нравится! Красотка!"
- "Лариса, я вами восхищаюсь!"
- "Браво! Это было великолепно!"
8 января 2024 года Лариса Долина продемонстрировала общественности фотографии с отдыха, в очередной раз удивив всех своим моложавым видом.
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