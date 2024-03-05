Новая фотосессия Аскара Ильясова порадовала поклонников

Популярный казахстанский актер кино и телевидения Аскар Ильясов разместил профессиональные снимки, которые пришлись по душе его фанатам, сообщает Zakon.kz.

Черно-белые фотографии появились на его странице в соцсети 5 марта 2024 года.

"Вот так вот я еще фотографироваться умею", – кратко говорится в описании.

Комментаторы посоветовали актеру больше сниматься.

Импозантный мужчина.

Он такой красивый и милый.

Сногсшибательно!

Красавчик, – пишут восторженные пользователи Сети.

Дебют Аскара на экране состоялся в 2015 году в сериале "Джуна". Далее последовали работы в таких сериалах, как "Истребители: Последний бой", "Всё по закону", "Четвертая смена", а в 2015 году Ильясов снялся в военной картине режиссера Сергея Краснова "Последний рубеж".

Популярность к нему пришла после роли в "Бизнесменах" Акана Сатаева. Много шума наделала и мелодрама "Станция судьбы". В 2023 году на экраны вышла картина "Лада Голд". Ильясов сыграл роль казахского бандита Касыма-третьего.

Ранее Роман Костомаров и Оксана Домнина провели совместную фотосессию.