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Звезда "Слова пацана" выставил ценник на фотографии с фанатами в Казахстане

актер, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 19:12 Фото: Instagram/ruzil.minekaev
Актер Рузиль Минекаев, известный по роли Марата в "Слове пацана", запросил около 10 тысяч рублей (около 50 тысяч тенге) за снимок и встречу с фанатами в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, Минекаев организовал фан-встречу в Казахстане и начал продавать билеты на мероприятие. В частности, за возможность увидеть актера и пообщаться с ним Минекаев попросил 5 тыс. 200 рублей (около 25 500 тенге). А вот за снимок организаторы потребовали 9 тыс. 800 рублей (около 48 200).

По словам организаторов, фан-встреча в Алматы продлится около трех часов.

Ранее российский режиссер Жора Крыжовников заявил, что российский популярный сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" будет продлен на второй сезон.

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