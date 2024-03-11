Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Это наш": казахстанцы задарили комплиментами Евгения Чебаткова

&quot;Это наш&quot;: казахстанцы задарили комплиментами Евгения Чебаткова, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 12:01 Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков порадовал подписчиков новым снимком. Судя по отмеченной геолокации, ведущий находится в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"На домашнем", – гласит краткая подпись к фотографии с Чебатковым на фоне юрты.

Снимок был опубликован 10 марта 2024 года на странице в Instagram.

Актер из Усть-Каменогорска примерил казахский национальный костюм. Подобный шаг пришелся по душе многочисленной армии фанатов.

  • Настоящий казах!
  • Что за рыжий батыр!
  • Бомба!
  • О, на моего дедушку тут похож.
  • Алга, Евгений.
  • Джунгары, тихо сидите.
  • Машина только лишняя... А так картинка прям аутентичная.
  • Как вам национальная одежда идет. Наш прадед говорят был таким: высоким светлым человеком.
  • Как красиво. Прям настоящий джигит.
  • Это наш русский найман.
  • У меня папа рыжий казах, с первого взгляда показалось, что это он на фото, – пишут восторженные пользователи.

В феврале 2024 года Чебатков сообщил, что подписал петицию за выделение Казахстана в отдельный регион в PlayStation. Он обратился к многочисленным подписчикам с просьбой присоединиться к нему.

Читайте также

Оскар-2024, картина Нолана взяла семь золотых статуэток, Оппенгеймер
"Оскар-2024": картина Нолана взяла семь золотых статуэток
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
Оскар-2024, Джон Сина вышел голым на сцену
"Оскар-2024": Джон Сина вышел голым на сцену
Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Столярный цех полностью сгорел в Алматинской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: