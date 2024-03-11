"Это наш": казахстанцы задарили комплиментами Евгения Чебаткова

Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков порадовал подписчиков новым снимком. Судя по отмеченной геолокации, ведущий находится в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"На домашнем", – гласит краткая подпись к фотографии с Чебатковым на фоне юрты.

Снимок был опубликован 10 марта 2024 года на странице в Instagram.

Актер из Усть-Каменогорска примерил казахский национальный костюм. Подобный шаг пришелся по душе многочисленной армии фанатов.

Настоящий казах!

Что за рыжий батыр!

Бомба!

О, на моего дедушку тут похож.

Алга, Евгений.

Джунгары, тихо сидите.

Машина только лишняя... А так картинка прям аутентичная.

Как вам национальная одежда идет. Наш прадед говорят был таким: высоким светлым человеком.

Как красиво. Прям настоящий джигит.

Это наш русский найман.

У меня папа рыжий казах, с первого взгляда показалось, что это он на фото, – пишут восторженные пользователи.

В феврале 2024 года Чебатков сообщил, что подписал петицию за выделение Казахстана в отдельный регион в PlayStation. Он обратился к многочисленным подписчикам с просьбой присоединиться к нему.