"Это наш": казахстанцы задарили комплиментами Евгения Чебаткова
Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков порадовал подписчиков новым снимком. Судя по отмеченной геолокации, ведущий находится в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"На домашнем", – гласит краткая подпись к фотографии с Чебатковым на фоне юрты.
Снимок был опубликован 10 марта 2024 года на странице в Instagram.
Актер из Усть-Каменогорска примерил казахский национальный костюм. Подобный шаг пришелся по душе многочисленной армии фанатов.
- Настоящий казах!
- Что за рыжий батыр!
- Бомба!
- О, на моего дедушку тут похож.
- Алга, Евгений.
- Джунгары, тихо сидите.
- Машина только лишняя... А так картинка прям аутентичная.
- Как вам национальная одежда идет. Наш прадед говорят был таким: высоким светлым человеком.
- Как красиво. Прям настоящий джигит.
- Это наш русский найман.
- У меня папа рыжий казах, с первого взгляда показалось, что это он на фото, – пишут восторженные пользователи.
В феврале 2024 года Чебатков сообщил, что подписал петицию за выделение Казахстана в отдельный регион в PlayStation. Он обратился к многочисленным подписчикам с просьбой присоединиться к нему.
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