Лолита выпустила клип с отсылкой к "голой" вечеринке
Ролик начинается со слов "Ни перед кем извиняться не буду!". По сути, это является отсылкой к скандалу, разразившемуся в конце 2023 года, среди российских звезд шоу-бизнеса.
По сценарию, Лолита выходит на сцену и начинает выступать перед скучающей аудиторией. Зажигательные танцы и исполнение певицы в какой-то момент находят отклик у публики. После чего уже никого невозможно остановить. В завершении Лолита уходит со сцены и совершает звонок. Собеседнику она заявляет, что теперь готова извиниться и задает вопрос: "Концерты будут?".
Комментаторы пришли в восторг от увиденного и щедро оставляют отзывы под видео.
- Любим, гордимся и восхищаемся вашим творчеством.
- Лолита, ты как всегда бесподобна.
- Лолита – легенда! Крутейшая хайповая работа!
- Супер! Очень рада, что вы снова работаете, новому клипу!
- Единственная, кто в тренде уже 30 лет. Никогда ее творчество не оставляет равнодушным. Певица, режиссер, постановщик, актриса и просто красотка, люблю!
- Разная и очень клевая.
- Это невероятный клип, как и сама Лолита, как сама песня. Потрясающий уровень! Начало и концовка клипа просто огонь.
- Отличный пример самоиронии, в отличие от тех, кто вечно рассказывает про "не ту дверь".
- Шикарно, вот уж точно легенда. Лолита, вы лучшая.
- Была и есть талантище.
- Полностью описывает вас, делайте таких клипов и песен побольше, так сказать всем на зло.
На странице в Instagram Лолита, анонсировав клип, заявила:
"Хотелось что-то незаунывное и неслезное найти. Получилось все, как в моей жизни, иронично".
Певица столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию.
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