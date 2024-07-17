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Лолита выпустила клип с отсылкой к "голой" вечеринке

Лолита выпустила клип с отсылкой к &quot;голой&quot; вечеринке, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 14:08 Фото: Instagram/lolitamilyavskaya
Российская эстрадная певица Лолита Милявская 17 июля 2024 года выступила с обращением к публике. Артистка уточнила, что вышел ее новый клип под названием "Offset", сообщает Zakon.kz.

Ролик начинается со слов "Ни перед кем извиняться не буду!". По сути, это является отсылкой к скандалу, разразившемуся в конце 2023 года, среди российских звезд шоу-бизнеса.

По сценарию, Лолита выходит на сцену и начинает выступать перед скучающей аудиторией. Зажигательные танцы и исполнение певицы в какой-то момент находят отклик у публики. После чего уже никого невозможно остановить. В завершении Лолита уходит со сцены и совершает звонок. Собеседнику она заявляет, что теперь готова извиниться и задает вопрос: "Концерты будут?".

Комментаторы пришли в восторг от увиденного и щедро оставляют отзывы под видео.

  • Любим, гордимся и восхищаемся вашим творчеством.
  • Лолита, ты как всегда бесподобна.
  • Лолита – легенда! Крутейшая хайповая работа!
  • Супер! Очень рада, что вы снова работаете, новому клипу!
  • Единственная, кто в тренде уже 30 лет. Никогда ее творчество не оставляет равнодушным. Певица, режиссер, постановщик, актриса и просто красотка, люблю!
  • Разная и очень клевая.
  • Это невероятный клип, как и сама Лолита, как сама песня. Потрясающий уровень! Начало и концовка клипа просто огонь.
  • Отличный пример самоиронии, в отличие от тех, кто вечно рассказывает про "не ту дверь".
  • Шикарно, вот уж точно легенда. Лолита, вы лучшая.
  • Была и есть талантище.
  • Полностью описывает вас, делайте таких клипов и песен побольше, так сказать всем на зло.

На странице в Instagram Лолита, анонсировав клип, заявила:

"Хотелось что-то незаунывное и неслезное найти. Получилось все, как в моей жизни, иронично".

Певица столкнулась с травлей и угрозами организаторам ее выступлений, начавшимися после "голой вечеринки" блогера Насти Ивлеевой. Лишенная концертов российская дива заявила, что рассчитывает на пенсию.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 14:08
Лолита показала, чем занимается после отмены концертов
, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 14:08

Также телеведущая не унывала и показывала подписчикам, чем занимается на вынужденных "каникулах".

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