Фотограф порадовал алматинцев снимками "бриллиантов в невероятной огранке"

Видео он опубликовал в Instagram.

Подписчики с восторгом оценили его новую работу.

– Такую красоту может создать только всевышний. Благодарю вас, что нам показываете такую красоту. Больших творческих успехов вам, счастья вам.

– Сегодня сыну показывала снежинки на стекле, а сейчас говорю, смотри, это тоже снежинки.

– Творец великолепен в своем самовыражении! Нет ни одной повторяющейся снежинки! Благодарю автора за обращение к этому чуду!

– Это чудесно! Был какой-то ученый, имя забыла, который впервые доказал, что нет ни одной похожей снежинки. О также нафоткал их целую кучу, правда, на старый фотоаппарат тех времен, громоздкий и медленный.

– Как все мы люди разные и красивые.