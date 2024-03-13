Фотограф порадовал алматинцев снимками "бриллиантов в невероятной огранке"
Видео он опубликовал в Instagram.
"Вот и зима вернулась в марте. Не буду ее ругать, лучше покажу вам красоту снежинок. Они, словно драгоценные бриллианты в невероятной огранке. Сверкают своими гранями, все такие красивые и все такие разные. Смотрите видео", – подписал пост фотограф.
Подписчики с восторгом оценили его новую работу.
– Такую красоту может создать только всевышний. Благодарю вас, что нам показываете такую красоту. Больших творческих успехов вам, счастья вам.
– Сегодня сыну показывала снежинки на стекле, а сейчас говорю, смотри, это тоже снежинки.
– Творец великолепен в своем самовыражении! Нет ни одной повторяющейся снежинки! Благодарю автора за обращение к этому чуду!
– Это чудесно! Был какой-то ученый, имя забыла, который впервые доказал, что нет ни одной похожей снежинки. О также нафоткал их целую кучу, правда, на старый фотоаппарат тех времен, громоздкий и медленный.
– Как все мы люди разные и красивые.
Ранее фотограф показал, как распускаются подснежники в предгорьях Алматы.