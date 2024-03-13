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Сколько получат Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас за выступление на Наурыз в Павлодаре

Сколько получат Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас за выступление на Наурыз в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 18:15 Фото: Instagram/rozarymbaeva, Instagram/kair_n
В Павлодаре на Наурыз пройдет праздничный концерт, на котором выступят звезды отечественного шоу-бизнеса Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас. Заместитель акима города Светлана Гладышева рассказала, сколько составил общий гонорар двух артистов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lifepvl.kz, на гонорары звездам из бюджета города выделили в общей сложности около 10 млн тенге.

"Основная сумма ушла, конечно, на наших звезд. Мы понимаем, что Роза Рымбаева и Кайрат Нуртас – это достаточно затратно. Общий их гонорар составляет около 10 млн тенге", – рассказала Светлана Гладышева на пресс-конференции в РСК 12 марта 2024 года, отвечая на вопрос об общих затратах города на праздничную программу.

Ранее заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев заявил, что Наурыз в Казахстане в 2024 году будут праздновать по-новому.

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Позднее он же рассказал, что стало главным символом Наурыза.

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