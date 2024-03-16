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Женщина из Иордании, которая отреставрировала русскую икону "Епитафия", впервые побывала в России

Иконы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 05:30 Фото: Telegram/МЫ – БУДУЩЕЕ
Раван Нассар Аль Рабади – старший консерватор и реставратор икон и произведений искусства. После завершения Всемирного фестиваля молодежи, куда она была приглашена в качестве делегата, гостья из Иордании посетила один из крупнейших российских музеев "Новый Иерусалим", сообщает Zakon.kz.

13 марта при посещении музея иконописец рассказала организаторам поездки, как в 2019 году провела реставрационную работу над иконой "Епитафия". Сама икона была написана в 1890 году русским иконописцем.

Telegram-канал "Мы – будущее" разместил у себя часть ее фотографий с работами.

Икона, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 05:30

Фото: Telegram/МЫ – БУДУЩЕЕ

"Когда я в музее "Новый Иерусалим" увидела эти картины и иконы в реальности, я была по-настоящему счастлива! Меня захлестнули эмоции, я чуть не заплакала...".Раван Нассар Аль Рабади
Икона, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 05:30

Фото: Telegram/МЫ – БУДУЩЕЕ

Месяцем ранее ее соотечественники из сборной Иордании по футболу сотворили сенсацию и первый раз в своей истории завоевали путевку в финал Кубка Азии.

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