Ковбои из США и казахские наездники обменяются опытом в Астане

В Астане ковбои США обмениваются опытом с казахстанскими всадниками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, об этом 17 марта стало известно на совещании под председательством руководителя Управления физической культуры и спорта города Василия Левита с главами подведомственных учреждений, где обсуждали подготовку к предстоящему Наурыз мейрамы.

"Праздник Великого дня улуса, который отмечается в республике в течение 10 дней различными мероприятиями, называется Наурызнама. На каждый день этой декады назначены праздничные мероприятия. В этой связи Управление спорта города совместно с Национальной спортивной ассоциацией 20 марта – в Национальный день спорта – в конно-спортивном оздоровительном комплексе "Аргымак" проведут показательные выступления. То есть горожане смогут насладиться национальным видом спорта - кокпар, аударыспақ, теңге ілу и қыз қуу. Можно будет бесплатно поучаствовать в мастер-классе по тогызкумалак и асык ату. Также будет ярмарка ремесленников. Приглашаем всех жителей и гостей столицы стать свидетелями прекрасного дня. Вход для жителей бесплатный", – рассказал руководитель городской Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бахтияр Масанов.

Как отметили организаторы, все культурно-развлекательные мероприятия, которые будут организованы внутри конно-спортивно-оздоровительного комплекса "Аргымак", смогут увидеть жители и гости города.

"Мероприятие будет проходить с 10 утра до 15:00. Делегации из Соединенных Штатов примут участие в нем в качестве специальных гостей. Также в показательных выступлениях примут участие американские ковбои. Они обмениваются опытом с нашими всадниками. Иностранцам представят казахский кокпар", – рассказал руководитель отдела спорта Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов.

В акимате добавили, что с 21 по 23 марта планируется проведение спортивных соревнований в пяти точках города. Победителям будут вручены ценные призы.

О том, какие мероприятия пройдут в Алматы в рамках празднования Наурыз мейрамы, можно прочитать тут.