Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ковбои из США и казахские наездники обменяются опытом в Астане

Ковбои из США и казахские наездники обменяются опытом в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 19:25 Фото: gov.kz
В Астане ковбои США обмениваются опытом с казахстанскими всадниками, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, об этом 17 марта стало известно на совещании под председательством руководителя Управления физической культуры и спорта города Василия Левита с главами подведомственных учреждений, где обсуждали подготовку к предстоящему Наурыз мейрамы.

"Праздник Великого дня улуса, который отмечается в республике в течение 10 дней различными мероприятиями, называется Наурызнама. На каждый день этой декады назначены праздничные мероприятия. В этой связи Управление спорта города совместно с Национальной спортивной ассоциацией 20 марта – в Национальный день спорта – в конно-спортивном оздоровительном комплексе "Аргымак" проведут показательные выступления. То есть горожане смогут насладиться национальным видом спорта - кокпар, аударыспақ, теңге ілу и қыз қуу. Можно будет бесплатно поучаствовать в мастер-классе по тогызкумалак и асык ату. Также будет ярмарка ремесленников. Приглашаем всех жителей и гостей столицы стать свидетелями прекрасного дня. Вход для жителей бесплатный", – рассказал руководитель городской Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Бахтияр Масанов.

Как отметили организаторы, все культурно-развлекательные мероприятия, которые будут организованы внутри конно-спортивно-оздоровительного комплекса "Аргымак", смогут увидеть жители и гости города.

"Мероприятие будет проходить с 10 утра до 15:00. Делегации из Соединенных Штатов примут участие в нем в качестве специальных гостей. Также в показательных выступлениях примут участие американские ковбои. Они обмениваются опытом с нашими всадниками. Иностранцам представят казахский кокпар", – рассказал руководитель отдела спорта Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов.

В акимате добавили, что с 21 по 23 марта планируется проведение спортивных соревнований в пяти точках города. Победителям будут вручены ценные призы.

О том, какие мероприятия пройдут в Алматы в рамках празднования Наурыз мейрамы, можно прочитать тут

Читайте также

Женился младший брат Айжан Байзаковой
Женился младший брат Айжан Байзаковой
Димаш Кудайберген, Пласидо Доминго
Димаш Кудайберген подарил знаменитому оперному певцу чапан
Музыка
Берлинская техно-культура признана культурным наследием
Диана Абдуллаева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: