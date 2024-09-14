Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Американские ковбои поблагодарили Казахстан за теплый прием

Американские ковбои поблагодарили Казахстан за теплый прием, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 01:53 Фото: Instagram/usinkz
Ковбои из США, которые приняли участие во Всемирных играх кочевников в Астане, поблагодарили Казахстан за теплый прием, сообщает Zakon.kz.

Посольство США в Казахстане 14 сентября на своей странице в Instagram опубликовали трогательное видео. На кадрах ковбои под казахскую национальную музыку скачут по степи.

"Спасибо Казахстан за гостеприимство и дружбу!" – подписано видео.

Также посольство сообщило, что ковбои встретились с учениками инклюзивного образования школы-гимназии № 96 на ферме "Қазақ үйі" недалеко от Астаны.

"Ковбои продемонстрировали свои навыки владения лассо, поделились техниками верховой езды и создали чудесную атмосферу для детей. В ходе мероприятия Мадина Куандыкова представила изделия из шерсти, провела мастер-класс и рассказала гостям о казахском искусстве. Мы очень благодарны владельцу фермы за предоставленную возможность для такого культурного обмена", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США на Играх кочевников. 

Читайте также

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта
Алматинцы обогнали остальные регионы Казахстана по расходам на досуг и здравоохранение
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
В Астане временно перекроют несколько улиц из-за демонтажа конструкций LRT
Диана Абдуллаева
Интересное Астана Казахстан США 2024 год Всемирные игры кочевников
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: