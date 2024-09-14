Американские ковбои поблагодарили Казахстан за теплый прием

Ковбои из США, которые приняли участие во Всемирных играх кочевников в Астане, поблагодарили Казахстан за теплый прием, сообщает Zakon.kz.

Посольство США в Казахстане 14 сентября на своей странице в Instagram опубликовали трогательное видео. На кадрах ковбои под казахскую национальную музыку скачут по степи.

"Спасибо Казахстан за гостеприимство и дружбу!" – подписано видео.

Также посольство сообщило, что ковбои встретились с учениками инклюзивного образования школы-гимназии № 96 на ферме "Қазақ үйі" недалеко от Астаны.

"Ковбои продемонстрировали свои навыки владения лассо, поделились техниками верховой езды и создали чудесную атмосферу для детей. В ходе мероприятия Мадина Куандыкова представила изделия из шерсти, провела мастер-класс и рассказала гостям о казахском искусстве. Мы очень благодарны владельцу фермы за предоставленную возможность для такого культурного обмена", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана дважды разгромила ковбоев из США на Играх кочевников.