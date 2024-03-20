Токаев вновь в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 марта 2024 года, прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, в котором пресс-служба президента поделилась фотографиями и видео.

Фото: akorda.kz

"Завтра президент примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза", – говорится в сообщении.

Отметим, что это вторая с начала 2024 года рабочая поездка президента в Алматы. Ранее Касым-Жомарт Токаев посещал южную столицу 24-25 января.

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Тогда президент посетил ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомился с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса, а также провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.