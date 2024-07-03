Димаш Кудайберген выступил перед главами Казахстана и Китая

Фото: akorda.kz

Оперная певица Майра Мухамедкызы и певец Димаш Кудайберген 3 июля дали небольшой концерт для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.

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