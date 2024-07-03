Димаш Кудайберген выступил перед главами Казахстана и Китая
Фото: akorda.kz
Оперная певица Майра Мухамедкызы и певец Димаш Кудайберген 3 июля дали небольшой концерт для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.
"По завершении официальных переговоров перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином с небольшим концертом выступили оперная певица Майра Мухамедкызы и певец Димаш Кудайберген", – говорится в сообщении.
Фото: akorda.kz
Отмечается, что лидеры двух стран высоко оценили выступления известных казахстанских артистов.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление.
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