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Димаш Кудайберген выступил перед главами Казахстана и Китая

Димаш Кудайберген выступил перед главами Казахстана и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 19:00 Фото: akorda.kz
Оперная певица Майра Мухамедкызы и певец Димаш Кудайберген 3 июля дали небольшой концерт для президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает Zakon.kz.
"По завершении официальных переговоров перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином с небольшим концертом выступили оперная певица Майра Мухамедкызы и певец Димаш Кудайберген", – говорится в сообщении.
Димаш Кудайберген выступил перед главами Казахстана и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 19:00

Фото: akorda.kz

Отмечается, что лидеры двух стран высоко оценили выступления известных казахстанских артистов.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали Совместное заявление

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