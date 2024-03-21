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Бибигуль Тулегенова пожелала казахстанцам на Наурыз благополучия и мира

Бибигуль Тулегенова пожелала казахстанцам на Наурыз благополучия и мира , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 19:26 Фото: Zakon.kz
Народная артистка СССР и Казахстана Бибигуль Тулегенова 21 марта 2024 года поздравила казахстанцев с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

"Дорогие мои казахстанцы, поздравляю вас с самым красивым праздником – Наурызом. Наурыз – это самый, можно сказать, радостный праздник, когда вся природа расцветает, начинает зеленеть трава. Вырастут подснежники и тюльпаны. Я хочу вам пожелать всего светлого. Пусть ваша жизнь все время светит весенним счастьем. Благополучия, мира и покоя нашему Казахстану. Всех благ и с праздником!" – сказала Бибигуль Тулегенова в своем видеопоздравлении. 


Бибигуль Тулегенова родилась 16 декабря 1929 года в Семипалатинске. Недавно ей исполнилось 94 года. В разные годы она работала солисткой Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, труппы Казахского государственного оркестра народных инструментов имени Курмангазы, Казахской филармонии имени Джамбула. Вместе с труппой оркестра гастролировала по всему СССР. В 1967 году стала народной артисткой СССР. В истории СССР Бибигуль Тулегенова последняя, кто удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 марта 2024 года выступил на площади в Алматы. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом. Президент подчеркнул, что великий праздник Наурыз – это традиция наших предков.

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