Суд Москвы не принял иск к Ивлеевой на миллиард рублей из-за "голой" вечеринки

Хамовнический суд Москвы не принял к рассмотрению коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей, сообщает Zakon.kz.

Иск был подан после скандальной вечеринки, организованной Ивлеевой в декабре в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде.

"Определением от 9 января 2024 года Хамовнический районный суд города Москвы вернул исковое заявление Иншакова А.И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А.В., поскольку сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации", – цитируют РИА Новости пресс-службу суда.

Мероприятие блогерши прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали обычные люди и знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то, что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.



Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ.

Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).

Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей по ст. 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".

