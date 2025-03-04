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Происшествия

Перевели миллионы тенге на неизвестные счета: крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане

Перевели миллионы тенге на неизвестные счета: крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 17:39 Фото: polisia.kz
Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией. Об этом 4 марта 2025 года рассказали в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Преступление, связанное с незаконным переводом денежных средств, раскрыто Управлением по борьбе с киберпреступностью.

"Установлено, что со счета гражданина злоумышленники перевели 28 млн 430 тыс. тенге на счета неизвестных лиц. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 190 "Мошенничество в крупном размере" УК РК".Пресс-служба МВД РК

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один – из Карагандинской области. Именно на их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего.

"Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан. В настоящее время он помещен в ИВС".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве подчеркнули, что следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы писали о том, как казахстанцам вернуть из банка деньги, переведенные мошенникам. Подробнее об этом здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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