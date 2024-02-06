Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове

Исполняющая обязанности министра культуры и информации Казахстана Аида Балаева 6 февраля 2024 года высказалась о новом премьер-министре страны Олжасе Бектенове, сообщает Zakon.kz.

И.о. главы Минкультуры отметила, что ранее работала с Олжасом Бектеновым.

"Я с ним работала. Очень ответственный, трудолюбивый. Он – государственник. Поэтому я думаю, что он справится... Он очень дисциплинированный. Прежде всего, он требовательный к себе, ну и, соответственно, ко всем подчиненным", – сказала Аида Балаева в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Журналисты поинтересовались у нее, сохранит ли она пост министра культуры и информации.

"Ну, посмотрим, как поддержат депутаты", – ответила Аида Балаева.

Она задала встречный вопрос представителям СМИ: "Я вас как министр не устраиваю?" На него журналисты ответили, что в сфере СМИ есть много проблемных вопросов.

"У всех много проблемных вопросов. Они решаются, системно решаются. По крайней мере, я, как министр, прилагала и буду, если утвердят, (прилагать. – Прим. ред.) все усилия, чтобы эти системные вопросы решать". Аида Балаева

Ранее сообщалось, что назначен новый премьер-министр Казахстана. Им стал Олжас Бектенов.