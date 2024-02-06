Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове

Аида Балаева высказалась об Олжасе Бектенове Фото: akorda.kz
Исполняющая обязанности министра культуры и информации Казахстана Аида Балаева 6 февраля 2024 года высказалась о новом премьер-министре страны Олжасе Бектенове, сообщает Zakon.kz.

И.о. главы Минкультуры отметила, что ранее работала с Олжасом Бектеновым.

"Я с ним работала. Очень ответственный, трудолюбивый. Он – государственник. Поэтому я думаю, что он справится... Он очень дисциплинированный. Прежде всего, он требовательный к себе, ну и, соответственно, ко всем подчиненным", – сказала Аида Балаева в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Журналисты поинтересовались у нее, сохранит ли она пост министра культуры и информации.

"Ну, посмотрим, как поддержат депутаты", – ответила Аида Балаева.

Она задала встречный вопрос представителям СМИ: "Я вас как министр не устраиваю?" На него журналисты ответили, что в сфере СМИ есть много проблемных вопросов.

"У всех много проблемных вопросов. Они решаются, системно решаются. По крайней мере, я, как министр, прилагала и буду, если утвердят, (прилагать. – Прим. ред.) все усилия, чтобы эти системные вопросы решать".Аида Балаева

Ранее сообщалось, что назначен новый премьер-министр Казахстана. Им стал Олжас Бектенов.

Читайте также

Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана
Роман Скляр сохранил пост первого вице-премьера
Роман Скляр по-прежнему будет первым заместителем премьер-министра
Тамара Дуйсенова осталась на посту вице-премьера
Тамара Дуйсенова осталась на посту вице-премьера
Динара Халдарова, Мадина Мамырханова
Министерство культуры и информации Правительство РК Балаева Аида Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: