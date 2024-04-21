Светлана Бондарчук опубликовала фото подросшего сына от суррогатной матери

55-летняя российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук показала подросшего сына, сообщает Zakon.kz.

Фотографии она опубликовала 21 апреля на своей странице в Instagram.

Пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев подписчиков:

Когда улыбаешься, глядя, на счастливую Светлану, невольно понимаешь, что и сама счастливая женщина и мама. Если же возникают другие эмоции значит, дорогие девушки и женщины, у вас, не все в порядке в жизни.

Какая прелесть! Как быстро летит время. Света – мама малыша!

Дай Бог здоровья малышу и родителям!

Петя уже такой взрослый человек!

Светлана Бондарчук вновь стала мамой летом 2023 года. В браке с Сергеем Харченко у них родился сын Петр. Петр – это третий ребенок Светланы. Его родила суррогатная мать. От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у Светланы есть дочь Варвара и старший сын Сергей.

Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук подала иск в суд, требуя пересмотра раздела многомиллионного имущества с бывшим мужем Федором Бондарчуком.