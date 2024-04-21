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Светлана Бондарчук опубликовала фото подросшего сына от суррогатной матери

Светлана Бондарчук опубликовала фото подросшего сына от суррогатной матери , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 01:55 Фото: Instagram/a030aa
55-летняя российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук показала подросшего сына, сообщает Zakon.kz.

Фотографии она опубликовала 21 апреля на своей странице в Instagram.

Пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев подписчиков: 

  • Когда улыбаешься, глядя, на счастливую Светлану, невольно понимаешь, что и сама счастливая женщина и мама. Если же возникают другие эмоции значит, дорогие девушки и женщины, у вас, не все в порядке в жизни.
  • Какая прелесть! Как быстро летит время. Света – мама малыша!
  • Дай Бог здоровья малышу и родителям!
  • Петя уже такой взрослый человек!

Светлана Бондарчук вновь стала мамой летом 2023 года. В браке с Сергеем Харченко у них родился сын Петр. Петр – это третий ребенок Светланы. Его родила суррогатная мать. От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у Светланы есть дочь Варвара и старший сын Сергей.

Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук подала иск в суд, требуя пересмотра раздела многомиллионного имущества с бывшим мужем Федором Бондарчуком. 

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