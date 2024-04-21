Светлана Бондарчук опубликовала фото подросшего сына от суррогатной матери
Фото: Instagram/a030aa
55-летняя российская телеведущая и модель Светлана Бондарчук показала подросшего сына, сообщает Zakon.kz.
Фотографии она опубликовала 21 апреля на своей странице в Instagram.
Пост знаменитости собрал множество лайков и комментариев подписчиков:
- Когда улыбаешься, глядя, на счастливую Светлану, невольно понимаешь, что и сама счастливая женщина и мама. Если же возникают другие эмоции значит, дорогие девушки и женщины, у вас, не все в порядке в жизни.
- Какая прелесть! Как быстро летит время. Света – мама малыша!
- Дай Бог здоровья малышу и родителям!
- Петя уже такой взрослый человек!
Светлана Бондарчук вновь стала мамой летом 2023 года. В браке с Сергеем Харченко у них родился сын Петр. Петр – это третий ребенок Светланы. Его родила суррогатная мать. От первого брака с режиссером Федором Бондарчуком у Светланы есть дочь Варвара и старший сын Сергей.
Ранее стало известно, что Светлана Бондарчук подала иск в суд, требуя пересмотра раздела многомиллионного имущества с бывшим мужем Федором Бондарчуком.
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