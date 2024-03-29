Российская певица обратилась к "лучшему Вове на свете"

Российская певица Наталья Подольская записала видеообращение к своему супругу Владимиру Преснякову. 29 марта 2024 года музыканту исполнилось 56 лет, сообщает Zakon.kz.

Она на странице в Instagram разместила видео, смонтированное из семейных кадров.

"Сегодня мне захотелось выложить фрагменты нашей обычной жизни без монтажа и подложенной музыки. Я тебя люблю, твоя семья тебя любит, вся страна тебя любит! Будь счастлив, здоров и востребован, мой лучший Вова на свете", – говорится в подписи к ролику.

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Артисты поженились в июне 2010 года, спустя пять лет у них появился первенец Артемий, а еще через пять – второй сын Иван. У Владимира также есть сын Никита от Кристины Орбакайте.