Анна Хилькевич рассекретила важное событие в своей жизни

Российская актриса Анна Хилькевич весьма неожиданным способом решила поделиться со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

А речь идет о беременности – звезда ждет третьего ребенка. И стало об этом известно в эфире телепередачи.

"Сегодня в 7 утра вышел второй выпуск шоу "Утро на ТНТ". И, начиная с 2 часов ночи, мне в директ посыпались поздравления с новым положением. Я захотела поделиться этой новостью именно там, именно в главном утреннем шоу страны, именно на ТНТ. Почему? Во-первых, утро нужно начинать с хороших новостей. А дети – это счастье. Во-вторых, я действительно хочу, чтобы как можно больше людей вдохновлялись материнством, не боялись создавать семьи, рожать детей и видели, что беременность работе и полноценной жизни – не помеха, а даже где-то наоборот", – написала актриса в своем Instagram 2 апреля.

Она также поделилась, что стать "молодой мамочкой" в не самом юном возрасте – "то еще приключение".

Анна Хилькевич, ставшая популярной после фильмов "Барвиха", "Золотые", а также сериала "Универ. Новая общага", воспитывает с мужем Артуром Мартиросяном двух дочерей: 8-летнюю Арианну и 5-летнюю Марию.

В марте мы писали о том, что 39-летняя резидент популярной передачи Сomedy Club Марина Кравец стала мамой во второй раз.