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Культура и шоу-бизнес

Алсу рассказала о важном событии в своей жизни

певица Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 20:26 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу получила важную награду. Радостной новостью 43-летняя исполнительница поделилась в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Награждение артистки прошло 28 сентября 2026 года в Государственном Кремлевском дворце во время торжественного мероприятия, посвященного 10-летию Духовного собрания мусульман России.

"Для меня этот вечер стал особенно памятным – мне вручили Орден имени первого муфтия Российской империи II степени – за вклад в сохранение и развитие национальной музыкальной культуры, популяризацию духовного и культурного наследия татарского народа и народов России, а также укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Для меня это большая честь и очень ценная награда. Я всегда с гордостью говорю о своих корнях и верю, что музыка способна объединять людей независимо от национальности и вероисповедания. Спасибо за такое высокое признание и доверие. Пусть вера, добро и уважение друг к другу всегда нас объединяют", – написала Алсу 29 сентября.

В числе первых на публикацию певицы отреагировала супруга композитора Игоря Крутого.

"Поздравляю, Алсу!" – лаконично обратилась к артистке 62-летняя Ольга Крутая.

Также исполнительницу хита "Зимний сон" поздравили ее подписчики:

  • "Поздравляю! Прекрасна во всем".
  • "Как почетно! Поздравляю, дорогая Алсу!"
  • "Искренне поздравляю с заслуженной наградой!"
  • "От всей души поздравляю с заслуженным орденом!"
  • "Поздравляю, дорогая Алсу! Ты достойна этой важной награды!"
  • "Поздравляю с почетной наградой! Не могу не подчеркнуть, какой у вас потрясающий образ".
  • "Одна из лучших в российской эстрадной музыке, достойно, без скандалов и сплетен идет по жизни! Успехов, аншлагов!"
  • "Моя мама еще с самой первой вашей песни называет вас "Моя Татарочка". Вы прекрасны, Алсу, во всех своих проявлениях".
  • "Какая прекрасная женщина: красивая, умная, мудрая. Алсу, все, что вы делаете – это очень красиво, деликатно и со вкусом. Продолжайте".

Кроме того, нашлись внимательные фолловеры из Казахстана. Они заметили, что для важного события в жизни Алсу выбрала платье от казахстанского бренда. Некоторые поклонники напомнили, что наряд певице подарили на концерте в Алматы.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 20:26
Певица Алсу показала свою фигуру на отдыхе в Турции

10 августа 2026 года Алсу впервые за долгое время поделилась фотографией единственного сына. Поводом послужил юбилей наследника певицы – Рафаэлю исполнилось 10 лет.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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