Алсу рассказала о важном событии в своей жизни

Известная российская певица Алсу получила важную награду. Радостной новостью 43-летняя исполнительница поделилась в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Награждение артистки прошло 28 сентября 2026 года в Государственном Кремлевском дворце во время торжественного мероприятия, посвященного 10-летию Духовного собрания мусульман России.

"Для меня этот вечер стал особенно памятным – мне вручили Орден имени первого муфтия Российской империи II степени – за вклад в сохранение и развитие национальной музыкальной культуры, популяризацию духовного и культурного наследия татарского народа и народов России, а также укрепление межнационального и межрелигиозного согласия. Для меня это большая честь и очень ценная награда. Я всегда с гордостью говорю о своих корнях и верю, что музыка способна объединять людей независимо от национальности и вероисповедания. Спасибо за такое высокое признание и доверие. Пусть вера, добро и уважение друг к другу всегда нас объединяют", – написала Алсу 29 сентября.

В числе первых на публикацию певицы отреагировала супруга композитора Игоря Крутого.

"Поздравляю, Алсу!" – лаконично обратилась к артистке 62-летняя Ольга Крутая.

Также исполнительницу хита "Зимний сон" поздравили ее подписчики:

"Поздравляю! Прекрасна во всем".

"Как почетно! Поздравляю, дорогая Алсу!"

"Искренне поздравляю с заслуженной наградой!"

"От всей души поздравляю с заслуженным орденом!"

"Поздравляю, дорогая Алсу! Ты достойна этой важной награды!"

"Поздравляю с почетной наградой! Не могу не подчеркнуть, какой у вас потрясающий образ".

"Одна из лучших в российской эстрадной музыке, достойно, без скандалов и сплетен идет по жизни! Успехов, аншлагов!"

"Моя мама еще с самой первой вашей песни называет вас "Моя Татарочка". Вы прекрасны, Алсу, во всех своих проявлениях".

"Какая прекрасная женщина: красивая, умная, мудрая. Алсу, все, что вы делаете – это очень красиво, деликатно и со вкусом. Продолжайте".

Кроме того, нашлись внимательные фолловеры из Казахстана. Они заметили, что для важного события в жизни Алсу выбрала платье от казахстанского бренда. Некоторые поклонники напомнили, что наряд певице подарили на концерте в Алматы.

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10 августа 2026 года Алсу впервые за долгое время поделилась фотографией единственного сына. Поводом послужил юбилей наследника певицы – Рафаэлю исполнилось 10 лет.