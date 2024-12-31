Жених для медведицы Пурги и новые вольеры: что ждет Алматинский зоопарк в 2025 году

Питомцы Алматинского зоопарка готовятся встречать Новый год. Многих обитателей уже перевели в теплые вольеры, зиму на улице встречают самые стойкие и подготовленные животные. О том, какие условия созданы для них – в материале Zakon.kz.

Как таковых новогодних традиций у сотрудников Алматинского зоопарка нет. 31 декабря и 1 января считаются обычными рабочими днями. Как и в обычные дни, круглосуточно работают дежурные ветеринарные врачи и обслуживающий персонал.

Для животных праздники тоже являются обычными "трудовыми буднями". Для них даже не предусмотрено особенное меню. Питомцы получают корма согласно рациону. В честь праздников оно не меняется.

"Правильное питание – одно из важных условий содержания животных. От него зависит состояние здоровья наших подопечных. Поэтому мы избегаем излишеств. От переедания, также как у людей, у животных страдают в первую очередь желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая система", – рассказала пресс-секретарь Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники зоопарка отмечают, что единственный питомец, который действительно рад зиме и новогодним праздникам, это белая медведица Пурга. Хищница проводит большое количество времени на улице. Летом она практически не выходила из вольера, там она скрывалась от ярких лучей солнца под кондиционером.

Фото: Zakon.kz

Для Пурги наступающий год особенный. Планируется, что к ней приедет жених.

"Пурга больше всех радуется снегу, морозам и Новому году. Пока мы не можем раскрывать детали и подробности, но мы надеемся, что к ней приедет медведь, с которым она может не только подружиться, но и создать семью", – рассказала Акжами Рахимова.

Фото: Zakon.kz

Кроме медведицы, радуются зиме и полярные волки. В дикой природе зимой у волков обычно начинается брачный период. Волчата рождаются в мае – июне. Мать кормит их молоком в течение четырех-шести недель.

Приблизительно через месяц они уже могут есть мясо, принесенное их отцом, который все это время добывает его для волчицы. К осени волчата начинают принимать участие в охоте.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Спокойно переносят холода и тигры. Перед зимой эти крупные представители семейства кошачьих старательно набирают вес.

Особый запас жировой прослойки помогает им сохранять тепло внутри организма и становится идеальным препятствием для ветра – животному тепло, даже когда завывает вьюга.

Фото: Zakon.kz

Комфортно чувствуют себя верблюды, яки и альпаки. Эти выносливые животные остаются под открытым небом до наступления сильных морозов.

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Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Готовится встретить Новый год и маленький бегемотик Глория, которая родилась в мае 2023 года. Живет малышка в одном вольере со своей мамой Лотти и практически все время проводит в бассейне с теплой водой.

Несмотря на неповоротливый внешний вид, бегемоты быстрые и опасные животные. Лотти сейчас особенно опасна, ведь она охраняет своего ребенка. Даже отец Глории – бегемот Джамбо живет от них отдельно.

В предстоящем году Алматинский зоопарк ждет большое событие. Начнется строительство комплексов "Африканская саванна", "Арктика", просторных вольеров для рыси и снежного барса.

В "Африканской саванне" будут содержаться слоны, жирафы, бегемоты, зебры, антилопы, страусы. Всего в комплексе разместят около 100 особей животных.

В "Артике" будут жить белые медведи, полярные совы и волки, а также песцы.

"Надеемся, что в будущем наши питомцы переедут жить в новые, современные, просторные вольеры, где будет удобно не только животным, но также персоналу, который ухаживает за ними и конечно, нашим дорогим посетителям", – рассказала Акжами Рахимова.

Специалисты зоопарка отмечают, что алматинскому зоопарку уже 90 лет и он приспособлен под любые погодные условия.

Ветеринары внимательно следят за состоянием питомцев, чтобы они не заболели и чувствовали себя хорошо.

Зоопарк работает круглый год без выходных и праздничных дней с 9:00 до 18:00.

