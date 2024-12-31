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Жених для медведицы Пурги и новые вольеры: что ждет Алматинский зоопарк в 2025 году

Алматинский зоопарк, новый год, животные, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56 Фото: Zakon.kz
Питомцы Алматинского зоопарка готовятся встречать Новый год. Многих обитателей уже перевели в теплые вольеры, зиму на улице встречают самые стойкие и подготовленные животные. О том, какие условия созданы для них – в материале Zakon.kz.

Как таковых новогодних традиций у сотрудников Алматинского зоопарка нет. 31 декабря и 1 января считаются обычными рабочими днями. Как и в обычные дни, круглосуточно работают дежурные ветеринарные врачи и обслуживающий персонал.

Для животных праздники тоже являются обычными "трудовыми буднями". Для них даже не предусмотрено особенное меню. Питомцы получают корма согласно рациону. В честь праздников оно не меняется.

"Правильное питание – одно из важных условий содержания животных. От него зависит состояние здоровья наших подопечных. Поэтому мы избегаем излишеств. От переедания, также как у людей, у животных страдают в первую очередь желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистая система", – рассказала пресс-секретарь Алматинского зоопарка Акжами Рахимова.
зоопарк, новый год, алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56

Фото: Zakon.kz

Сотрудники зоопарка отмечают, что единственный питомец, который действительно рад зиме и новогодним праздникам, это белая медведица Пурга. Хищница проводит большое количество времени на улице. Летом она практически не выходила из вольера, там она скрывалась от ярких лучей солнца под кондиционером.

Пурга, алматинский зоопарк, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56

Фото: Zakon.kz

Для Пурги наступающий год особенный. Планируется, что к ней приедет жених.

"Пурга больше всех радуется снегу, морозам и Новому году. Пока мы не можем раскрывать детали и подробности, но мы надеемся, что к ней приедет медведь, с которым она может не только подружиться, но и создать семью", – рассказала Акжами Рахимова.
зоопарк, медведица, Пурга, новый год, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56

Фото: Zakon.kz

Кроме медведицы, радуются  зиме и полярные волки. В дикой природе зимой у волков обычно начинается брачный период. Волчата рождаются в мае – июне. Мать кормит их молоком в течение четырех-шести недель.

Приблизительно через месяц они уже могут есть мясо, принесенное их отцом, который все это время добывает его для волчицы. К осени волчата начинают принимать участие в охоте.

полярные волки, новый год, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56

Фото: Zakon.kz

полярные волки, новый год, зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56

Фото: Zakon.kz

Спокойно переносят холода и тигры. Перед зимой эти крупные представители семейства кошачьих  старательно набирают вес.

Особый запас жировой прослойки помогает им сохранять тепло внутри организма и становится идеальным препятствием для ветра – животному тепло, даже когда завывает вьюга.

тигр, алматинский зоопарк, тигр, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56

Фото: Zakon.kz

Комфортно чувствуют себя  верблюды, яки и альпаки. Эти выносливые животные остаются под открытым небом до наступления сильных морозов.

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Фото: Zakon.kz

новый год в зоопарке, як, животные, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 13:56

Фото: Zakon.kz

Готовится встретить Новый год и маленький бегемотик Глория, которая родилась в мае 2023 года. Живет малышка в одном вольере со своей мамой Лотти и практически все время проводит в бассейне с теплой водой.

Несмотря на неповоротливый внешний вид, бегемоты быстрые и опасные животные. Лотти сейчас особенно опасна, ведь она охраняет своего ребенка. Даже отец Глории – бегемот Джамбо живет от них отдельно. 

В предстоящем году Алматинский зоопарк ждет большое событие. Начнется  строительство комплексов "Африканская саванна", "Арктика", просторных вольеров для рыси и снежного барса.

В "Африканской саванне" будут содержаться слоны, жирафы, бегемоты, зебры, антилопы, страусы. Всего в комплексе разместят около 100 особей животных.

В "Артике" будут жить белые медведи, полярные совы и волки, а также песцы. 

"Надеемся, что в будущем наши питомцы переедут жить в новые, современные, просторные вольеры, где будет удобно не только животным, но также персоналу, который ухаживает за ними и конечно, нашим дорогим посетителям", – рассказала Акжами Рахимова.

Специалисты зоопарка отмечают, что алматинскому зоопарку уже 90 лет и он приспособлен под любые погодные условия.

Ветеринары внимательно следят за состоянием питомцев, чтобы они не заболели и чувствовали себя хорошо.

Зоопарк работает круглый год без выходных и праздничных дней с 9:00 до 18:00. 

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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